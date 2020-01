Llamados y denuncias: la bronca de Brenda Gandini contra Fede Bal

Verano tras verano, Federico Bal suele ser noticia debido a las concurridas fiestas que realiza en las casas que alquila en Mar del Plata cuando hace temporada. En esta ocasión, el actor buscó un inmueble dentro de un country, para tener más tranquilidad. Sin embargo, en los últimos días una de sus vecinas, que ya le había advertido que bajara el volumen de la música y que pusiera un tope de horario a sus tertulias, que terminan a altas horas de la madrugada, estalló y lo denunció.

El fuerte escándalo tomó una nueva dimensión cuando el periodista Lio Pecoraro publicó en la red un audio que puso al descubierto que la vecina más furiosa con Federico no es otra que Brenda Gandini, cuya casa es lindera del protagonista de la obra Mentiras Inteligentes.

El audio muestra el cansancio de la protagonista de Desnudos por la situación, la cual ya había intentado ser frenada días atrás luego de advertirle al hijo de Carmen Barbieri que de continuar llegarían a instancias legales. Tras una reunión de consorcio que hubo en el barrio cerrado, Fede negó las acusaciones y dijo que era otro el de las fiestas a altas horas.

"El miércoles hizo una fiesta hasta las siete y media de la mañana. Los pibes ahí gritando en la pileta, haciendo quilombo. Ayer llegamos de nuevo, fiesta a las tres de la mañana. Llamé a seguridad, hice la denuncia, apagó la música", arranca diciendo la actriz a otro vecino. Luego, cuenta que su marido, el actor Gonzalo Hederia, "habló con él (Fede) de una manera no cordial para ver si entendía este chico, porque no puede hacer más lío".

Gandini asegura que no puede seguir en esa situación, que ella alquiló en un barrio "supuestamente familiar" y que sus hijos "se despiertan a la mañana por los quilombos de este boludo".

En busca de soluciones, la hija de Daniela Cardone expuso: "Que este chico se vaya a otra casa que no sea al lado de mi casa o haré una denuncia de otra manera. Porque que hoy haga una fiesta es para problema".

En otro audio, también difundido por Pecoraro y Fernando Piaggio en su ciclo El Run Run del Espectáculo (Crónica HD), Gandini decía furiosa: "Si vos me decís que hace una fiesta el fin de semana, bueno, está bien. Nosotros llegamos a las 2 de laburar y a las 9 estamos despiertos por nuestros hijos. Nos despertamos a la noche porque ellos se despiertan por la fiesta. A las 6.30 de la mañana los tengo que hacer dormir de nuevo porque este pibe, que está al lado, está gritando con sus amigos en la pileta".

"No sé cuales son las leyes del barrio, pero me la aguanté cuatro veces. Otra vez no me la voy a volver a aguantar. Entonces necesito hablar con alguien que me de la seguridad de que también no van a dejar pasar a los amigos y que no tenga que estar llamando a las 4 de la mañana para que hagan silencio. Me parece que no entiende las normas de convivencia", advirtió. Y recordando los problemas del actor en veranos anteriores, agregó: "Además, si ya lo echaron de un barrio no entiendo por qué lo dejan entrar. Que se alquile una casa en medio de Chapadmalal donde pueda hacer lo que él quiera".

"La respuesta es que él tiene 30 años y que puede hacer una fiesta, que está soltero. Todo bien pero no lo hagas en un barrio familiar y menos si tenés una familia al lado que trabaja y tiene hijos. Yo necesito hablar con alguien que pueda resolver esto porque si no vamos a terminar muy mal de verdad", advirtió la actriz.

Exitoína