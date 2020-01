El FMI dijo que tuvo un encuentro “extremadamente positivo” con Martín Guzmán

El Fondo Monetario Internacional (FMI) calificó hoy de "positiva" la reunión que sus funcionarios mantuvieron con el ministro de Economía, Martín Guzmán, para comenzar a renegociar el acuerdo de apoyo financiero.

Tras más de dos horas de negociaciones en Nueva York, el organismo multilateral dijo que fue una "reunión positiva".

"Empezamos a elaborar los pasos a seguir", sostuvo el FMI tras ese encuentro en que la Argentina empezó a renegociar la devolución de los US$ 44.000 millones que el organismo prestó al país.

El acuerdo stand by alcanzaba los US$ 57.000 millones, pero el gobierno de Alberto Fernández ya aclaró que no pretende recibir los US$ 13.000 millones aún pendientes de desembolso.

El objetivo del gobierno argentino es refinanciar a unos diez años el préstamo que fue pactado inicialmente a dos durante la gestión de Mauricio Macri.