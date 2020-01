Suben las entradas por el homenaje a Kobe Bryant

El primer partido de Los Angeles Lakers en su estadio del Staples Center tras la muerte de su ex estrella Kobe Bryant no se lo quiere perder absolutamente nadie.

Por eso la demanda para comprar boletos para este partido se han disparado y los precios ya son solo aptos para economías notables o aficionados dispuestos a hacer un esfuerzo histórico. Se estima que los precios de las entradas aumentaron un 500 por ciento para el juego de este viernes.

El pasado martes ya aplazaron el clásico angelino ante los Clippers, pero mañana está previsto que los Lakers salten al rectángulo de juego para jugar ante los Portland Trail Blazers, un partido donde sin duda no faltarán los homenajes y tributos al que fuera su gran estrella y que murió el pasado domingo en un accidente de helicóptero junto a su hija Gianna de 13 años y siete personas más.

Según ticketmaster.com, las entradas más baratas, en el techo del pabellón de los Lakers, oscilan entre los 800 ($50.400) y 1.800 dólares ($113.400). En el segundo anillo y detrás de los aros del estadio las entradas oscilan entre los US$950 ($59.850) y US$2.000 ($126.000) y en el primer anillo los precios oscilan entre US$1.300 ($81.900) detrás del aro hasta los US$3.500 ($220.500).

Pero si se desea conseguir la entrada más cara, en primera fila sobre la cancha o junto a los bancos de suplentes de los equipos, hay que pagar US$16.650, que traducidos a nuestra moneda son $1.048.950. Con la cotización a dólar solidario la suma se va a $1.363.635. Precios de locura y que en la reventa pueden alcanzar cotas históricas para un encuentro que promete ser emocionante.

Desde algunas páginas web de venta de entradas de la NBA, como StubHub, aseguran que la totalidad de lo recaudado con la venta de entradas del Lakers-Blazers irá destinado a la Fundación Familiar Kobe & Vanessa Bryant para honrar la memoria del legendario jugador de los Lakers.

Postergación histórica

La postergación del partido entre los Lakers y los Clippers, que iban a jugar el martes, también fue un hecho histórico para la liga estadounidense. Es la segunda vez en toda la historia de la NBA que se altera la competición, ya que ningún partido se había retrasado desde que se suspendiera la jornada una única vez por el asesinato del presidente John Ftizgerlad Kennedy el 22 de noviembre de 1963 en Dallas, Texas.