Reclaman una solución definitiva al problema del agua

En el paraje El Bordo, ubicado en la Segunda Sección, viven varias familias que reclaman una solución definitiva al problema de la falta de agua. Sucede que en el paraje y en zonas aledañas no poseen una red, por lo que piden que se construya un pozo para que la gente pueda tener agua en sus domicilios.

El municipio a cargo de la Segunda Sección traslada el líquido elemental a los diferentes parajes.

En El Bordo hay también una escuela albergue a la que acuden alrededor de veinte niños, más el personal docente.

Testimonio

Don Mario Eduardo Argañaráz, un jubilado rural de 72 años, oriundo del lugar, manifestó a El Tribuno: "Esta problemática de la falta de agua la tenemos hace años. Lo que queremos es que nos hagan un pozo, como había prometido el gobierno anterior".

"El señor Urtubey, cuando fue a inaugurar el puesto sanitario en El Bordo, nos dijo que iba a gestionar para hacernos el pozo, pero eso quedó en la nada", lamentó el jubilado.

Sobre cómo vienen subsistiendo ante la carencia de agua a lo largo de los años, Argañaraz dijo: "Por intermedio de la Municipalidad de El Potrero, nos tren todos los lunes agua en el camión y nos dejan mil cien litros por cada casa para toda la semana".

"El problema es que hay casas con muchos integrantes. En mi caso, vivimos con mi hija y mis nietos, y muchas veces esos mil cien litros no nos alcanza para toda una familia. Somos varias casas que estamos en la misma situación", agregó.

"Por eso es que todos los vecinos de El Bordo pedimos que nos hagan un pozo de agua. Estamos ante una situación crítica, tal es así que no se puede criar ni un animal, porque de esa agua bebible, hay que darles también a los animales, sino no tenemos nada: ni un chancho, una gallina o un cabrito. Si o si hay que darles agua potable", manifestó.

"Con estas últimas lluvias pude llenar los tachos con agua. Almacené como seis mil litros para tener. Varios hicimos lo mismo pero ya no podemos seguir viviendo así. Por eso, por favor le pedimos a las autoridades que hagan algo por nosotros", manifestó.

En el pequeño paraje se encuentra la escuela albergue República de la India, que el año pasado cumplió sus cien años de vida institucional. A esa escuelita acuden alrededor de veinte niños.

Don Argañaraz aseguró a El Tribuno: "Tenemos un caso, en esa escuela. Perforaron un pozo y había agua linda, pero pasaron de esa napa y volvió a salir agua salada, que solo se puede usar para hacer limpieza. Pero, después de eso, todo quedó en la nada y al pozo lo cerraron".

Cabe señalar que la escuela es abastecida con agua por parte del municipio en un cien por ciento.

Tampoco hay red eléctrica

Otra de las quejas que realizó Mario Argañaraz en nombre de sus vecinos, es sobre la falta de red eléctrica en el paraje, el cual es alumbrado con motores diesel al igual que la escuela.

“Otra cosa que necesitamos es que vean la posibilidad para que por fin tengamos luz en nuestras casas. Necesitamos que nos hagan llegar la luz. Tenemos un generador de la Municipalidad. La red eléctrica llega hasta El Potrero, pero nosotros estamos a 45 kilómetros y no se extiende hasta allí“, manifestó el vecino.

“La luz y el agua significan un gran progreso. Acá hay muchos chicos que cuando se reciben no tienen trabajo. Entonces, nos gustaría poder crear una huerta, tener nuestros animalitos y que, a su vez, esos jóvenes puedan sobrevivir”, dijo.

También recordó: “Hace tres o cuatro años, fue la gente del INTA y nos regaló varios sobres de semillas para plantar, y las pusimos, pero como tenemos solamente esos mil cien litros de agua, no podemos disponer para hacer una determinada cantidad de siembra, o sea que si hacemos la huerta, nos quedamos sin agua”.

Finalmente, el jubilado expresó: “Por favor, les pedimos a Aguas del Norte y a nuestro gobernador nos den una solución definitiva. Hay muchas familias con niños y ancianos que necesitamos el agua y la luz”.

Por otro lado, El Bordo no es el único lugar que tiene esta problemática del líquido vital. El municipio de la Segunda Sección de la localidad de Rosario de la Frontera lleva más de veinte años pidiendo a la empresa de aguas, para abastecer y solucionar la problemática de más de tres mil familias.