Abregú quiere otra vez a Salta en la elite del boxeo

El excampeón sudamericano de boxeo Carlos “El Potro” Abregú no renuncia a su sueño: volver a ver en el podio mundial a un exponente salteño luego de mucho tiempo.

No será fácil, pero buscará afianzar el trabajo que inició desde que colgó los guantes en noviembre de 2016, luego de un frustrado intento de regresar a un ring sin recuperarse completamente del fantasma de las lesiones que lo aquejaron.

Así, el tucumano adoptado por Salta desde hace varias décadas decidió redoblar la apuesta desde que se hizo cargo de la Comisión Municipal de Box en 2018 y en donde hoy sigue trabajando en la promoción de la disciplina.

De esta manera, junto al promotor Lorenzo Tapia, tiene previsto realizar su primera velada profesional el próximo 6 de marzo, muy probablemente en las instalaciones del club San Martín, donde estarán dos de los exponentes actuales del boxeo local: Durval “Bombardero” Palacios y José “Bam Bam” Balcedo y que contará además con varias peleas amateur.

“Está decidido. Volver a poner a los boxeadores salteños nuevamente en el podio mundial, desde donde no se tendrían que haber bajado nunca”, aseguró Carlos Abregú con la ilusión de promocionar a los valores locales.

“El objetivo es el de tener un gran campeón salteño. Durval Palacio viene invicto y José Balcedo viene trabajando muy bien en sus últimas peleas. Ambos son boxeadores que prometen mucho y hay que potenciarlos para que puedan ser campeones”, sintetizó El Potro.

Durante las últimas veladas boxísticas que se desarrollaron en el club San Martín y el estadio Delmi, el público respondió de gran manera para satisfacción del ambiente pugilístico.

Cabe recordar que Carlos Abregú, en su etapa como profesional, disputó 39 combates y ganó 36, con 29 por KO.