Tartagal: Grave acusación contra ex funcionarios

Alejandra Henderson, actual directora de Desarrollo Humano del municipio de Tartagal, acusó sin ambages a la actual concejal y exsecretaria de Desarrollo Humano, Elba Rodas, de haber ordenado la quema total de documentación y expedientes de esa secretaría con el solo objeto de poner palos en la rueda a la actual gestión de gobierno y anticipó que "haré la denuncia penal tal como me asesore el abogado de la comuna. Esto no puede quedar así".

Henderson se desempeñó por varios años en la gestión municipal anterior durante las intendencias tanto de Sergio como de Eduardo Leavy en el cargo de directora de Desarrollo Humano y pasó a la nueva gestión ocupando el mismo cargo. Pero fue el martes pasado, durante una reunión, que funcionarios del ejecutivo municipal realizaban con concejales de Tartagal y autoridades de Salud donde la denuncia saltó generando un virulento enfrentamiento entre funcionarios de la anterior y la actual gestión.

Luego de la reunión, en diálogo con El Tribuno, Henderson aseguró que realizará las denuncias penales "porque los expedientes no eran de ella (Elba Rodas), era de la gente enferma, los que vienen a pedir una ayuda social, que reciben alimentos especiales porque son enfermos o que se les mejore su casa. No puede haberse tomado este atrevimiento de quemar hasta expedientes judiciales (el municipio trabaja con los Juzgados de Familia para colaborar con los grupos más vulnerables). Por eso considero que tenemos que hacer una denuncia penal", expresó.

Consultada por este medio en qué momento cayó en la cuenta en que la secretaria de Desarrollo Humano anterior había hecho literalmente desaparecer toda la documentación de esa secretaría, la directora de Desarrollo Humano precisó que "fue ese mismo día que comenzó la gestión actual; no hicimos las denuncias porque estábamos muy ocupados dando respuestas a la gente que venía a la oficina, armando nuevos expedientes, haciendo trabajo de campo y relevamiento en las comunidades. Cuando iban pasando los días yo me daba cuenta que cuando los beneficiarios llegaban y decían que tenían un expediente ya armado en la Secretaría, lo íbamos a buscar y no lo encontrábamos. Eso sucedió hasta que un día un planillero que tiene 20 años en la Secretaría, de apellido Mendoza, me dijo: "Doña Ale, yo le voy a decir la verdad. Yo fui la persona que quemó todos los expedientes por orden de Elba Rodas y de su secretaria, Marisol Gutiérrez. Yo obedecía órdenes, no podía negarme".

A pesar que Henderson ocupaba el mismo cargo jerárquico en el que hoy se desempeña la funcionaria, aseguró que "en la gestión anterior yo no decidía nada, como se dice vulgarmente, estaba pintada porque todo lo manejaba Elba Rodas y su secretaria. Cuando ordenaron quemar todo yo estaba de licencia por la campaña, pero de todos modos lo que me dijo este planillero es la verdad, no tengo dudas. Él sabe que lo que le corresponde hacer es atestiguar cuando hagamos la denuncia penal, y si algo me molestó -agregó- es que la señora Rodas quiera venir a darnos clase de cómo manejar la ayuda social cuando ella cometió ese hecho tan grave", expresó.