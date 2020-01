Argentina debutó con una victoria frente a Polonia en Sydney

El circuito 2020 del tenis ya está en marcha. El tour masculino empezó la temporada con la Copa ATP, que se desarrolla hasta al 12 de enero, en tres ciudades australianas (Perth, Sydney y Brisbane), integrada por 24 países, una bolsa de premios de 15 millones de dólares y un máximo de 750 puntos individuales para el ranking. Y para la Argentina, el estreno fue con victoria: en Sydney, derrotó por 2-1 con Polonia en el encuentro inaugural del Grupo E.

En el primer encuentro de la serie, Guido Pella superó a Kamil Majchrzak por 6-2, 2-6 y 6-2. "Hace mucho calor y cuesta arrancar, y sentí el rigor de la competencia de nuevo. Pero pude adaptarme otra vez y ganar el partido. Hay un microclima (en el estadio) que no te deja respirar bien, se me hizo complicado", aceptó Pella en declaraciones a ESPN luego de su victoria sobre el 101° del ranking.

En el segundo partido del día, Diego Schwartzman perdió sorpresivamente con Hubert Hurkacz por 4-6, 6-2 y 6-3, en un cotejo en el que el principal singlista argentino pareció verse afectado por el intenso calor, con un rendimiento que fue claramente de mayor a menor, mientras que el polaco, 37° del ranking mundial, se mostró muy consistente durante todo el encuentro y jugó mejor en los momentos decisivos. Una curiosidad: en varios descansos, cada jugador -y el capitán- pudieron seguir las estadísticas en vivo del partido a través de monitores en pleno campo de juego.

