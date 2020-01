Mascherano: “Mi manera de ser va de la mano con lo que predica Estudiantes”

Javier Mascherano, luego de completar las primeras tres jornadas de trabajo de pretemporada en su regreso al fútbol argentino, mostró plena identificación con Estudiantes de La Plata, su nuevo club.

“Creo que mi manera de ser y el recorrido que he tenido en mi carrera van de la mano con lo que predica este club: ser trabajador, responsable, brindarse al máximo. A todo eso, uno después le tiene que agregar lo que tiene que dar dentro del campo de juego, pero ese es el punto de partida y en lo que uno no puede fallar”, asumió en una nota publicada hoy por el sitio estudiantesplay.com.

“Uno siempre busca que el club sea parecido a lo que es uno, y eso me pareció espectacular; gente sencilla, normal, que está todo el tiempo aportando cosas para que el club esté cada día mejor, y uno viene con esa mentalidad de aportar todo lo que pueda para ayudar a la institución para que pueda crecer. Veo que todo el mundo está involucrado”, reconoció.

“Estoy contento, lo vivo con mucha tranquilidad y sobre todo con mucha felicidad de volver a sentir muchas sensaciones por regresar al país, estar en contacto con gente que querés”, dijo.

“En el caso del club, la gente me ha abierto las puertas de una manera espectacular y uno tiene la obligación y la responsabilidad de tratar de devolver todo lo que pueda, dentro y fuera de la cancha, que es para lo que me han traído”, añadió Mascherano, que el sábado tuvo un nuevo reencuentro con Alejandro Sabella en el entrenamiento.