Escalante sorprendió y dejó en banda a Central Norte   

No de nuevo... En el club de avenida Entre Ríos quedó un gran malestar por la sorpresiva e inesperada salida de Juan Carlos Escalante, quien pegó el portazo, dejó de ser el preparador físico de Central Norte y emigró al fútbol boliviano, precisamente a San José de Oruro, club que milita en primera división y jugará la Copa Libertadores.

Escalante dejó un gran malestar en los dirigentes y cuerpo técnico azabache, sobre todo porque no es la primera vez que abandona el cargo abruptamente, formó parte de otros procesos y terminó con el mismo final: abandonó Central Norte y emigró el exterior.

Nadie esperaba la sorpresiva salida del profe, sobre todo de esta manera, ya que faltando horas para meterse en la recta final de la preparación física, decidió marcharse.

Escalante se incorporó el cuerpo técnico que encabeza Ezequiel Medrán esta temporada, se hizo cargo del plantel luego de que Central Norte lograra el ascenso al Federal A.

Su estadía en el club de barrio norte no duró mucho, estuvo menos de seis meses y tomó otro rumbo.

El cuervo comenzará a trabajar a partir de hoy en la etapa más exigente de la pretemporada, el plantel entrenará por la mañana y luego quedará concentrado en un hotel ubicado en la zona sur de la cuidad.

De todos modos, la salida de Escalante no trastocará la planificación que tiene en carpeta Ezequiel. Sin tiempo que perder, el técnico cuervo organizó todo para continuar trabajando con normalidad, esto significa que ya eligió a su nuevo preparador físico. Se trata de Luciano López Pinto, un hombre de la casa, que dirige la primera local azabache.

López Pinto, un profesional con buenas referencias, será el encargado de terminar lo que Escalante dejó a medias. Estará al frente del grupo en la parte final de la pretemporada, con la gran responsabilidad que ponerlos a puntos para afrontar el primer partido de la Copa Argentina frente a Güemes de Santiago del Estero, que se jugará el jueves 16 en el estadio Padre Martearena.

Por lo pronto. Ezequiel Medrán dio el visto bueno y su voto de confianza para que Luciano López sea el nuevo PF, pero todavía no está definido si buscará otro preparador físico para lo que resta del Federal A.

Central Norte, que sumó a Nicolás Ledesma (delantero) y Mauro Barraza (volante) como refuerzos, arrancará hoy la parte final de su preparación física, con vista a la apretada agenda que tiene por delante.