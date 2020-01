Diego Fortuny lleva su rugby a Estados Unidos

Será un 2020 muy especial para Diego Fortuny. Cuando parecía que su carrera se diluía, le apareció un gran reto: jugar en el rugby profesional de los Estados Unidos. El hooker salteño firmó contrato por dos años en el club Houston SaberCats, y hacia allá lleva sus sueños.

Diego dejará la provincia hoy mismo para sumarse a uno de los principales equipos de la Major League Rugby (la reciente Liga de Rugby de Estados Unidos), previo paso por Buenos Aires donde completará los trámites de su visa y pasaporte, para emigrar al norte del continente en los próximos días.

Esta gran posibilidad de continuar su carrera en la elite de este deporte surgió en diciembre de la mano de su representante Juan Cruz de Val.

Fortuny fue captado por las autoridades del club norteamericano, tras sus pasadas participaciones en los seleccionados de la Unión Argentina de Rugby, y sin demora se procedió en diciembre a la firma del contrato que unirá al salteño con los SaberCats por dos años, más la posibilidad de un tercer período.

“Es una gran posibilidad de poder seguir avanzando con mi carrera y de sumar experiencia en el exterior”, le dijo Diego a El Tribuno antes de emprender su nueva aventura.

El jugador nacido en Universitario Rugby Club no dudó en emigrar luego de verse desplazado en las preferencias de los entrenadores de los seleccionados y franquicias de la UAR.

Cabe recordar que Fortuny formó parte, primero de Argentina XV (el seleccionado B), con el que jugó el Américas Rugby Championship en 2017; luego fue convocado por los Jaguares, con el que participó en el Súper Rugby 2018, y también fue citado en el seleccionado principal argentino, Los Pumas, durante el mismo período, lugar que compartió con el otro salteño de la primera línea, Juan “Chipi” Figallo.

“Siempre depende del rendimiento de uno para poder ser convocado, pero creo que me dejaron de tener en cuenta, ni con Ceibos (franquicia argentina que jugará la Liga Sudamericana desde febrero) voy a tener una chance”, consideró Fortuny respecto de su ausencia en los equipos argentinos. Pero también es cierto que su edad comienza a condicionarlo: Diego tiene 28 años, un largo camino por delante, pero en Jaguares y Argentina XV comienzan a aparecer jugadores más jóvenes. Además, competir en el puesto con Agustín Crevy, Julián Montoya y ahora Santiago Socino lógicamente no es ni ha sido fácil. “Me fui quedando sin lugar, no hay dudas”, admitió.

En consecuencia, Fortuny entendió que debía seguir abriéndose camino en el exterior y pese a la distancia, su carrera universitaria (le quedan pocas materias para recibirse de abogado) sus amigos y familiares. Deja todo por ir detrás de su gran pasión. “No sé cuando regresaré a Salta, voy a dedicarme las 24 horas a jugar profesionalmente al rugby”, aseguró el hooker, quien se muestra listo y entusiasmado con su nuevo desafío.

El salteño vivirá con otros argentinos que también firmaron contrato con los SaberCats, ellos son Nicolás Silveyra y Matías Freyre. “Me voy a una liga competitiva, a la que se están yendo muchos jugadores profesionales”, agregó Fortuny.

Sus expectativas, lógicamente, son altas, y aunque sabe que será difícil volver a los seleccionados argentinos, sigue siendo su gran deseo. “La verdad es que espero seguir creciendo como jugador, poder afianzarme, jugar la mayor cantidad de minutos que se pueda, y que todo esto me de la posibilidad de que me sigan viendo en los seleccionados, es una liga competitiva, que va creciendo, quiero alcanzar mi mejor versión”, dijo. Jugar en EEUU no le impedirá volver a ser citado por la UAR, como sucedió con Chipi Figallo, Nicolás Sánchez o Pablo Matera, que juegan en el exterior.

“Me dolió quedar afuera del rugby profesional argentino”, agregó Diego, pero ese dolor comienza a retroceder para darle paso a la ilusión de volver a crecer en el rugby. Y será todo un orgullo para Salta.