Cinthia Fernández, muy emocionada tras recuperar el dinero y sus documentos

En medio de tanta tristeza, una luz de felicidad. El año no había comenzado de la mejor manera para Cinthia Fernández: a días de manifestar el dolor que le provocó ver imágenes de su ex, Martín Baclini, con otra mujer, a la panelista de Los Ángeles de la Mañana (LAM) le robaron su billetera, en la que tenía dólares y sus documentos.

Entre lágrimas, Cinthia publicó un video contando que en la billetera tenía todos sus ahorros en dólares, además de la documentación de sus tres hijas, y pidió desesperadamente que le devuelvan sus pertenencias. “Está todo denunciado, no van a poder usar nada”, advirtió.

En medio de esta situación, se ausentó a LAM. Durante la emisión de este lunes, Ángel de Brito, el conductor del programa, reveló que Cinthia le dijo a la producción que quiere irse del ciclo. Y, además, dijo: “Cuando se comunican con ella, dice que no va a venir más. Acá tenemos su silla. Dice que quiere renunciar. Evidentemente está sobrepasada, siente que es el fin del mundo porque Martín Baclini la dejó. Hasta mañana le guardamos la silla, después no séà”

Afortunadamente, la historia tuvo un desenlace feliz: Cinthia Fernández recuperó su dinero y la documentación. Así lo confirmó la propia panelista a través de un video en su cuenta en Instagram, aunque no especificó cómo fue que perdió sus pertenencias.

“Les quiero contar que me acaban de devolver las cosas y estoy muy feliz. Una familia hermosaà Acá ayer hubo una tormenta, nos quedamos sin luz, fue muy heavy. Ellos no podían cruzar y la verdad que tuvieron un día complicado y no tienen redes sociales y nada de eso. Se fijaron en los documentos y me los vinieron a traer”, contó Cinthia.

Muy emocionada, la ex participante del Bailando le dejó un mensaje a la familia salvadora: “Gracias, Ingrid, muchas gracias. Estoy muy contenta y se los quería agradecer. Gracias a toda la gente que se preocupó, estoy muy contenta. Después voy a subir una foto con la mujer que me ayudó. Estoy feliz, feliz, feliz. Gracias. Hay gente buena!”.

Y concluyó: “Un beso enorme a todos. Gracias a todos los que no conozco y a los que conozcoà En las malas se nota dónde está la gente que te quiere”.

Por su parte, el 2 de enero Cinthia vivió un momento muy difícil al aire. Majo Martino, su compañera en LAM, dio detalles sobre el encuentro de su ex, Baclini, con otra mujer en Punta del Este: “Eran las 7 de la mañana en La Barra. Baclini salía con un grupo grande de amigos, estaban todos vestidos de blanco, en una Hummer”. Y relató que su colega Lizardo Ponce estaba ahí y vio al dueño de la tienda rosarina El Palacio de la Oportunidad con una mujer sentada sobre sus piernas en la camioneta.

Al escuchar estas palabras, Cinthia no pudo contener las lágrimas y dijo: “Él no está haciendo nada malo, está soltero. Fue un día muy especial, yo me acordaba del Año Nuevo que pasamos todos juntos. Es inevitable, no está haciendo nada maloà Me duele igual”.