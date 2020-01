La Superliga le contestó a la AFA, pero podría reprogramar el reinicio del torneo

La Superliga Argentina de Fútbol (SAF) salió a contestarle a la AFA la dura carta en la que le criticó la programación del final del torneo de Primera División en superposición con la disputa del certamen Preolímpico Sub 23 en Colombia, pero aclaró que el fixture fue aprobado oportunamente por la entidad rectora del deporte en el país.

De todos modos, en un comunicado oficial, la SAF indicó que podría "reprogramar" las fechas de las competencias locales, "‘si así lo estima pertinente" el Comité Ejecutivo del organismo.

Incluso, la SAF comentó que "las fechas programadas para el primer semestre del año 2020 han sido aprobadas en tiempo y forma por el Comité Ejecutivo de la SAF, no siendo facultad del Presidente de la misma poder modificar las mismas, en ningún caso".

Esta aclaración por parte de la SAF se debió a que la AFA acusó al titular del organismo, Mariano Elizondo, de ser el responsable de la confección del fixture y la superposición de las fechas.

"Conforme a lo dispuesto en dicho Reglamento, los clubes acordaron y aprobaron por unanimidad que no pueden ser programados partidos de la Superliga ni de cualquier competencia de Primera División, durante los períodos de competencia internacionales establecidos por FIFA como fechas FIFA, ni tampoco el lunes inmediato anterior ni el viernes inmediato posterior a una fecha FIFA", puntualizó la SAF.

El torneo Preolímpico que clasificará a dos equipos a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, certamen que no figura entre los obligatorios por la FIFA, se disputará entre el 18 de este mes y el 9 de febrero en Colombia.