Amistoso con sabor agridulce para el cuervo de Medrán

Un amistoso poco feliz en el Martearena, pero que suma para el gran objetivo del cuervo, el Federal A.

El equipo titular de Ezequiel Medrán empató 1 a 1 con Deportivo La Merced en uno de los amistosos jugados ayer tarde en el estadio mundialista a puertas cerradas. El funcionamiento del equipo no conformó al DT, mientras que los suplentes ganaron por la mínima.

Pero lo cierto es que luego de un partido, que solo fue presenciado por la dirigencia de ambos equipos, Medrán no pudo disimular su malestar, quizás pensando que el rival no está a la altura de los que tendrá en el Federal A.

Claro que si bien ahora se viene el próximo amistoso del sábado frente al santo y luego los dos choques por Copa Argentina ante Güemes de Santiago del Estero, el técnico dejó entrever que su gran objetivo es mantener el ascenso en la categoría que recuperó.

Cabe destacar que el equipo titular formó con Mauricio Pegini, Pablo Figueroa, Lucas Rodríguez, Máximo Padilla y Guillermo Cosaro, Gonzalo Ríos, Osvaldo Young, Fausto Apaza y Mauro Barraza, mientras que la ofensiva estuvo a cargo de Arriola y la Perla Reyes. El gol azabache lo marcó Gonzalo Ríos.