Un cura oranense se reunió con el Papa Francisco

A través de las redes sociales, el padre David Pintos, oriundo de Hipólito Yrigoyen y sacerdote de la Diócesis de la Nueva Orán, contó su emocionante experiencia de encontrarse con el papa Francisco y haber compartido una misa con él. Compartió imágenes de ese momento especial, de un sueño cumplido. "Fue un momento donde pasó toda mi vida por mi corazón", dijo en sus redes sociales.

El joven sacerdote utilizó su cuenta de Facebook para compartir su experiencia de haber podido celebrar la Santa Misa con el Santo Padre el papa Francisco "con el objetivo de que también esta bendición se derrame sobre todos Ustedes (Como siempre lo pienso y quiero: Todo lo que Dios me da, que no sea solo para mí sino para todos)".

Visiblemente conmovido continúa su relato: "­No saben lo fuerte que fue y la emoción que se vive! ­Fue un momento donde recé muchísimo! ­Un momento donde pasó toda mi vida por mi corazón! No lo podía creer, pero era una realidad que estaba sucediendo".

"­Doy gracias a Dios! Pero también me acordé de todos ustedes Desde mi Mamá que me dio la vida y se la rebancó desde el primer momento que nací a pesar de estar soltera; de toda mi familia (toda, toda mi familia); de mi parroquia y pueblo de Yrigoyen que me vio y me ayudó a crecer; de mis inicios en el camino vocacional antes de entrar al Seminario de la mano del padre Juan Hidalgo y el padre Rubén Gutiérrez; de todos mis formadores sacerdotes y compañeros del Seminario de Orán, Salta y Tucumán; de las familias y amigos (que son miles) que me ayudaron y fueron muy generosos conmigo tanto en amistad como materialmente; de todas las comunidades y pueblos donde estuve (Orán, Yrigoyen, Pichanal, Rivadavia Banda Sur, La Unión, Morillo, El Chaco salteño con sus hermosos parajes, de Salta y Tucumán); del querido Embarcación donde vivo actualmente; de todos mis queridos jóvenes y niños a quienes tanto amo".

En su crónica cuenta que reza "muchísimo por nuestro Norte, por el País, por la amada Diócesis de Orán, por mis hermanos sacerdotes, por las parroquias donde estuve y hoy más presente que nunca por las parroquias de Embarcación donde estoy viviendo actualmente y quiero muchísimo (San Cayetano y San Roque) Por ahora no comprendo todo lo que significó este momento que viví! En su momento lo comprenderé... Pero con esta experiencia quiero decirles que: ustedes saben de dónde vengo, de donde salí, todo lo que viví y en qué condiciones, todo lo que hice y luché por salir siempre adelante. Los sueños se cumplen! Que todo lo uno quiera y se proponga lo pude lograr por más imposible que parezca, solo hay que perseverar y tener fe, los sueños en Dios se cumplen". Agrega: "No lo creía hasta que pudimos entrar y estar en la capilla Santa Marta fue una hermosa misa con el Santo Padre, inolvidable. Después de la Santa Misa pudimos saludar con el padre Andrés e intercambiar unas cuantas palabras".

Le entregó las cartas que tenía y algunos regalos. Le pidió que bendiga su Ukelele y allí le dijo "Vos no predicás, evangelizás cantado!". Y afirmó: "Hay que evangelizar más con la música ¿Se imaginan toda la confirmación en la fe que significa todo esto?".

El padre David finalizó diciendo: "Todavía me queda mucho por vivir cosas en Italia hasta febrero".