Gallardo: “Es una falta de respeto decir que somos campeones”

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, aseguró en conferencia de prensa que en el nuevo torneo de la Superliga “el campeonato no está resuelto” dado que “cualquiera le gana a cualquiera”, tras lo cual confirmó que para el próximo partido repetirá nombres y sistema con el que le ganó a Godoy Cruz.

“No tenemos que engañarnos, tendremos partidos duros, no me gusta la opinión que ya somos campeones, acá cualquiera le gana a cualquiera y en las definiciones no podes perder puntos y el campeonato no está resuelto, es una falta de respeto para los demás equipos decir que somos campeones”, aseveró.

También habló del estado del campo de juego del Monumental y recalcó que “la cancha está mala, no quiero que la maquillen, y si está mala es para todos. Siempre pasa a principio de año. Nos tenemos que hacer responsables, la gente que se encarga de eso me lo explicó y me dijeron que en un mes y medio estará bien, esperemos que eso pase”.

Sobre el próximo rival, Central Córdoba de Santiago del Estero, advirtió que “va a ser un partido duro, los enfrentamos y tuvimos el dominio, pero no será igual. Tiene un entrenador inteligente (Gustavo Coleoni) y con jugadores estimulados y van a intentar hacer un gran partido y nosotros tratando de ganar en nuestra casa”, elogió al Sapito.

Gallardo se negó a opinar sobre los rumores de Pablo Pérez a River y de la polémica de Mauricio Macri en la FIFA.

“Limpió” a su hijo

A Gallardo no le tembló el pulso para prescindir en el equipo de su propio hijo, Nahuel Gallardo, a quien separó del plantel para que el joven pueda ganar experiencia y ritmo en otro equipo del fútbol argentino.

El “Muñequito” se irá a préstamo a Defensa y Justicia tras debutar en 2017, sumar solo 7 partidos en primera y despedirse el pasado jueves en el triunfo de la reserva de River por 5 a 1 sobre el ferroviario santiagueño.