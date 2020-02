Menos contaminación visual y riesgos en la vía pública

Bajo tierra, los cables no generan polución visual y están más resguardados.

En las ciudades modernas y ordenadas, el tendido de cables se realiza de modo subterráneo. En Salta nunca antes se pudo avanzar en el reiteradamente anunciado proyecto de ocultar los cables. En distintos puntos hay marañas de cables que se entrecruzan en direcciones inimaginables y están sujetos a viejos postes.

Se supo que si bien algunas empresas privadas tienen soterrados sus cables en la zona de las peatonales, hay otras que no.

Cuestiones presupuestarias y falta de autorización de frentistas fueron las principales causas esgrimidas por los responsables.

En noviembre de 2016 el anterior gobierno municipal le había acercado al Concejo Deliberante un proyecto que incluía el soterramiento de cables en 63 cuadras de la ciudad de Salta, con fondos nacionales. Comenzaría a ejecutarse en marzo de 2017.

En ese marco se había realizado un plenario que reunió a concejales, funcionarios y representantes de las empresas.

El proyecto comprendía el casco céntrico, específicamente lo que se considera como el entorno patrimonial. En las zonas contempladas estaban los monumentos históricos más importantes de la ciudad.

El denominado "corredor de la fe" (desde la calle Caseros y Juramento hasta la Palúdica y desde la continuación de las dos peatonales hasta iglesia La Viña) iba a ser el cuadrante sobre el que se iniciarían los trabajos.

Beneficios

Las ventajas del soterramiento de cables son múltiples.

Especialistas reconocen que es un procedimiento costoso pero afirman que es necesario, ya que disminuye la probabilidad de rupturas de cables y les proporciona más vida útil, ya que están a resguardo ante las inclemencias del tiempo. Además no genera polución visual, puesto que el cielo y los frentes de inmuebles permanecen despejados.

También contribuye a la seguridad, ya que los cables no atraen rayos ni pueden ser afectados por vientos. No hay riesgos de caídas de cables ni postes que pueden dañar a personas o bienes. Los servicios no se verán interrumpidos por factores meteorológicos. Reduce riesgos de siniestros, incendios, costos de mantenimiento y peligro de electrocuciones.

Disminuir la cantidad de cables en el aire de la ciudad representa una necesidad que demanda acciones desde hace muchos años y que comenzará a visibilizarse a partir de mañana con el trabajo de la Municipalidad, que retirará cables y postes en desuso en un sector clave del centro.

Colaboración vecinal



La colaboración de vecinos frentistas y también de peatones y automovilistas en los trabajos e intervenciones emprendidas por la comuna en conjunto con empresas, que tendrán lugar en las veredas y las fachadas, es clave.

El procedimiento de remoción de claves y postes en desuso se iniciará sobre la calle España, entre la avenida Bicentenario y la calle Juramento, y se extenderá desde las 8 hasta las 12 hs. En principio, la Secretaría de Movilidad Urbana hará cortes de tránsito y desvíos para preservar la seguridad en el lugar, por lo que desde la comuna solicitan comprensión a la comunidad. Serán las cuadrillas de Electromecánica Vial las que se ocuparán de las extracciones. Las tareas forman parte de la primera etapa. En una segunda se planificará el soterramiento.