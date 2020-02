La surcorena “Parasite” hizo historia en los Premios Oscar 2020: ganó como mejor película

La noche del domingo 10 de febrero no será una más para la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. Porque Parasite, la obra maestra del director surcoreano Bong Joon-ho, no solo es la primer película en habla no inglesa en conseguir el premio mayor en los Oscar, sino que también obtuvo la estatuilla como mejor película internacional. Y Bong, además, fue nombrado mejor director. El filme cosechó una estatuilla más, la correspondiente a guión. Notable: cuatro Oscar.

La gala en el Dolby Theatre de Los Ángeles había comenzado con un musical de la actriz y cantante Janelle Monae, . Y al igual que sucedió en la anterior edición, no contó con un único anfitrión: fueron los propios actores y actrices quienes se encargaron de anunciar a los ganadores. Apelando al humor, Steve Martin y Chris Rock abrieron la ceremonia luego del show de Monae. Y por supuesto, bromearon al respecto: “Los dos fuimos anfitriones, pero ya no lo somos. Esto es un paso hacia atrás...”, dijeron, entre risas. “Está Brad Pitt. Lo veo y es como mirarme al espejo”, confesó Rock. “Me encantó la primera temporada de El Irlandés”, le dijeron a Martin Scorsese, apelando a la extensa duración de la película de Netflix.