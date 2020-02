Romero: “Sentimos mucha vergüenza por la derrota”

Silvio Romero, delantero de Independiente, aseguró que el plantel quedó muy golpeado por la derrota sufrida frente a Racing, a la vez que señaló que el equipo no estuvo “a la altura” del partido.

“Sentimos mucha vergüenza en este momento por la derrota porque no estuvimos a la altura del partido. Le pedimos perdón a la gente”, expresó el futbolista del conjunto de Avellaneda.

En una conferencia de prensa que brindó luego del ensayo matutino, Romero manifestó: “No se puede repetir la imagen que dimos el otro día. De arranque nos dimos cuenta de que no estábamos bien”.

“Perdimos un partido y parece que es la muerte de todos, y no es así‘, aseveró, a la vez que dijo: ‘Cuando se pierde de la manera que se perdió es porque faltó carácter, actitud o como quieran llamarlo. No perdimos solo por juego, faltó todo”.

Además Romero reveló que “fue un golpe duro”, que el plantel hizo ‘una fuerte autocrítica‘ y señaló: “Nos dijimos algunas cosas que teníamos que decirnos. Es fácil ahora pegarnos o pegarle al club, lo importante es estar unidos”.

Luego el jugador indicó: “Los dirigentes nos manifestaron su apoyo. Con respecto a la deuda el club se está poniendo un poco más al día. Se está haciendo un gran esfuerzo y las cosas se están solucionando”.

“Mañana empieza una nueva competencia en dónde tenemos que ser protagonistas como marca la historia”, expresó al hablar del encuentro ante Fortazela de Brasil por la Copa Sudamericana, y agregó: “Lo importante es saber cómo seguimos de ahora en más. Tenemos un partido en dónde no podemos fallar, esperemos estar a la altura”.

“Al que le toque jugar mañana va a tener el compromiso de afrontar una situación en dónde nosotros mismos nos metimos. No debería haber pasado lo del domingo”, consideró el delantero de Independiente.

Finalmente Romero señaló: “La gente está en su derecho de manifestarse aunque la situación amerite otro tipo de cosas.

Nosotros no defendimos a la gente ni al club como se debía. Es entendible que manifieste en contra nuestro”.