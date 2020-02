Central buscará cambiar su racha fuera de casa

Central Norte, con el propósito de lograr la primera victoria del año fuera de casa y sin el once titular definido, alzará vuelo esta noche rumbo Santa Fe, donde el sábado enfrentará a Sportivo Las Parejas a partir de las 19. El cuervo de Ezequiel Medrán, que viene de golear a San Martín de Formosa 4 a 0, le hará frente a otra exigente prueba, con una propuesta diferente a la que mostró el domingo pasado.

Una de las variantes que implementaría el técnico azabache es el regreso de Federico Rodríguez a la última línea, quien viene de purgar un fecha de suspensión por acumulación de amarillas.

“Se hizo un buen partido el domingo, la defensa hizo un buen trabajo, ayudaron mucho Beterette y Fausto (Apaza), que no venían jugando, se los vio muy bien, eso hace que al que le toque entrar debe estar a la altura”, destacó el Bocha Rodríguez.

El marcador central de Central Norte, titular indiscutido en el once de Medrán, confía en que podrán sacar un resultado positivo para mantenerse en zona de clasificación.

“Este año empezamos bien, más allá que quedamos fuera de la Copa Argentina. Arrancamos ganando contra Juventud, hicimos un buen partido en Chaco, se nos escapó por unos detalles y con San Martín los chicos hicieron un gran trabajo, el 4 a 0 fue medio mentiroso”, explicó Rodríguez, y agregó: “Iremos en busca de un resultado positivo para seguir sumando”.

Por último, el defensor de Central Norte se refirió a Las Parejas: “Vimos el video del partido que jugaron con Ramallo, es un equipo que juega de la misma manera tanto de local como de visitante, tenemos que ir plantarnos y buscar el triunfo. Ojalá se nos pueda dar, venimos haciendo las cosas bien”.