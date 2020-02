Maradona: “Unos me van a aplaudir y otros me van a putear”

Diego Maradona, entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, aseguró hoy a integrantes de su equipo que cuando el sábado visiten a Rosario Central en el Gigante de Arroyito, “algunos hinchas me van a aplaudir y otros me van a putear”.

Así lo reveló el arquero de Gimnasia y exjugador de Rosario Central, Jorge Broun, quien contó hoy que habló con Maradona sobre el recibimiento que le darán los hinchas canallas por su fugaz paso por Newell’s, y que Diego le dijo: “Unos me van a aplaudir y otros me van a putear”.

En declaraciones a la emisora rosarina LT3, Fatura Broun abundó que “más allá de que Maradona haya pasado por Newell‘s, cuando tuvo que jugar un partido por las eliminatorias con Brasil eligió el Gigante”.

En este sentido, el arquero rosarino, de 33 años, sostuvo que “a lo mejor algunos lo insultan y otros lo aplauden, como dijo él, pero más allá de eso se merece un gran aplauso por todo lo que le dio al fútbol argentino”.

En esta línea, Fatura sostuvo que “en el ’86, cuando ganamos la Copa del Mundo en México, nos dio una gran alegría a todo el pueblo argentino. En el ’90, todos puteamos con él cuando los italianos silbaban el himno, y en el ’94 creo que a todos los argentinos ‘nos cortaron las piernas’ como a él”.