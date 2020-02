Pulseada entre Lanata y Tinelli: ¿quién ayuda más a los wichis?

Mientras los wichis siguen rumiando su hambre en el Chaco salteño, donde no hay luz ni agua, la farándula porteña los tiene en la punta de la lengua. Justo a ellos, quienes ni los conocen porque no ven tele, apenas sí saben que existe la radio porque escucharon transmisiones en algún aparato a pilas. Algunos caciques tienen celulares que cargan de vez en cuando si llegan a alguna dependencia que les preste un enchufe. Igual no tienen señal en medio del monte: en épocas del Pilcomayo embravecido, para pedir auxilio con un celular deben trepar a los árboles y hablar entrecortado con dos rayitas de antena. Las comunidades que lograron tener agua potable en tanques con bomba todas las semanas hacen malabares para contactarse con "gente buena" que los ayuda a conseguir combustible para las bombas, dos o cinco días después. Y así se pasan las horas eternas en el Chaco salteño. Duermen en taperas, despiertan con hambre y Chagas, caminan descalzos por el monte estéril, el río (con acceso alambrado) cuando crece les mata hasta los fieles caschis que se crían a la buena de Dios, igual que ellos. Se enferman invariablemente y la mayoría muere sin haberse enterado de que podían acceder a un beneficio estatal. Incluso, muchos mueren sin haber tenido DNI. La dimensión de esta problemática histórica no les ha permitido a los wichis salteños conocer a Marcelo Tinelli ni a Jorge Lanata que se estuvieron peleando por ellos en los medios y en las redes.

Como ya dijimos en estas páginas: ojalá, además de hablar, los famosos poderosos hagan algo que beneficie concretamente a las comunidades originarias que hoy están en emergencia declarada. Y aclaramos, no son los pobrísimos y excluídos originarios que viven en la periferia de los municipios los que peor están; los que casi no comen y beben agua contaminada son los wichis que habitan el impenetrable chaqueño.

Hace unos días, en su rol de integrante del Consejo Federal de Lucha contra el Hambre, Tinelli se expresó en Twitter tras la muerte por desnutrición de siete chicos wichis en Salta: "Por favor, hagan algo, porque los chicos se siguen muriendo, fundamentalmente por tomar agua en mal estado. Urgentes recursos para las comunidades wichis". Si bien esta exhortación del conductor más famoso de la Argentina generó voces a favor y en contra, finalmente Tinelli y un grupo de empresarios se pusieron de acuerdo y juntaron recursos para perforar diez pozos en el Chaco salteño, lo que merece un aplauso tan concreto como esta promesa de obra. "Gracias a @cuervotinelli y a un grupo de empresarios que construirán 10 pozos de agua en las zonas más críticas", tuiteó el gobernador salteño, Gustavo Sáenz.

El que no le festejó las intervenciones a Tinelli en este tema fue el periodista Jorge Lanata, quien en su programa de radio se preguntó cuál era el papel del conductor de ShowMatch... y recibió la respuesta de Marcelo en un mensaje de WhatsApp: "¿Sabés qué hago? Ayudarlos consiguiendo 10 pozos de agua, mandándoles alimentos, compus, buscando grupos electrógenos. Ojalá todos hicieran algo por los que lo necesitan, incluso vos también sería genial que nos dieras una mano. ¿Te prendés?".

Lejos de adoptar una posición conciliadora, Lanata destacó el perfil solidario de Tinelli pero se mantuvo firme en su postura crítica: "Mi reconocimiento y admiración por lo que hace la fundación que está vinculada a Tinelli. Sé que hace mucho trabajo social y por lo general no lo promociona. Ahora, respecto del tema de los wichis, le quiero contar a Marcelo que hicimos algo en el 2013, durante el gobierno kirchnerista. En ese año hicimos una campaña en Salta por la falta de agua. Quizás te acordás porque lo viste en la tele, ese año Marisa González conmovió a la sociedad cuando dijo que sus hijos tenían "hambre de agua'. La frase fue muy fuerte e iniciamos una campaña con la fundación Conin (Cooperadora para la Nutrición Infantil)". Lanata remató: "Eso fue en el año 2013. Me pregunto, curioso, qué hiciste vos en ese año porque a lo mejor estabas ayudando a los wichis. Me enteré que te tomaste un año sabático porque no estabas en televisión. Me pregunté si habías viajado a Salta, pero no, estabas en Estados Unidos, Europa, Punta del Este y en tu casa de Le Parc, pero no te vieron en Salta".

La Iglesia se expresa

La Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen del Episcopado argentino calificó ayer como "angustiante" la situación de la comunidad wichi en el norte. En un mensaje episcopal, con la firma de los obispos de Orán, Luis Scozzina, de Reconquista (Santa Fe), Juan José Chaparro, y de San Carlos de Bariloche, Ángel José Macin, sostuvo: "Queremos invitarlos a mirar la realidad angustiante que viven los pueblos y comunidades originarias y también criollas de nuestro Chaco argentino, por la desnutrición y muerte de los niños, la falta de agua potable y otros flagelos". Reconoció que la Comisión no puede "dar respuestas inmediatas a las urgencias sociales" pero que puede "asumir una actitud misericordiosa que nos libere de la indiferencia y del sensacionalismo mediático".