Reviven la jura a la Bandera a orillas del río Juramento

Un año más se llevó a cabo en las márgenes del río Juramento el acto recordatorio de aquel 13 de febrero de 1813, cuando el general Manuel Belgrano hizo jurar fidelidad a la insignia patria por él creada y a la Asamblea del Año XIII, a sus más de 3.000 soldados que se encontraban acampando en las márgenes del río, conocido en esa época con el nombre de Pasaje, cumpliendo con un mandato dispuesto por dicha Asamblea.

El acto contó con la presencia de autoridades provinciales como la del ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, autoridades municipales encabezadas por el intendente Sergio Salvatierra, autoridades del Gobierno de la provincia de Jujuy, autoridades legislativas, policiales, educativas, de la Comisión de Revisión Historia del Departamento Gemes y miembros de la familia Sierra, actuales custodios de la bandera nacional que flameó por primera vez, luego de que el lugar de la jura fuera redescubierto por el Dr. Luis Colmenares en el año 1939.

Hubo oradores que reafirmaron su convencimiento de que en ese lugar, la bandera que fue creada por Manuel Belgrano en el río Paraná, bendecida por el Canónico Gorriti en Jujuy, nació y fue jurada como símbolo nacional en las márgenes del río Pasaje, que luego del acto fuera renombrado por Belgrano como Juramento.

Un gran logro para este año fue la presencia de autoridades provinciales jujeñas, provincia con la cual había ciertos desacuerdos sobre los acontecimientos que tuvieron lugar entre el 25 de mayo del 1812 y el 13 de febrero de 1813. Así es como lo refleja el actual presidente de la Comisión de Revisión Histórica, profesor Héctor Núñez, que trabaja desde hace una década para lograr el reconocimiento a nivel nacional de un acontecimiento trascendental: "En Jujuy había un rechazo para aceptar que la bandera creada por Belgrano nació en este lugar, ellos sostienen que nació en esa provincia cuando fue bautizada, al compartir este acto se dieron cuenta de que la historia dice que en realidad nació en este bendito suelo debido a que cuando Belgrano la creó en Rosario de Santa Fe, el II Triunvirato la rechazó y lo obligó a marchar hacia el norte con la bandera Española. Cuando llegó a Jujuy la hizo bendecir pero por segunda vez fue rechazada por el II Triunvirato, Belgrano tuvo que continuar su retirada hacia Tucumán enarbolando la Bandera de España, así con esos colores extranjeros combatió el 24 de Septiembre en la Batalla de Tucumán, para distinguirse del enemigo que usaba la misma bandera, sus hombres tuvieron que usar un Blasón. Tras la victoria en suelo tucumano, regresó a Salta en persecución de Pío Tristán. Luego de vadear el río Pasaje, acampó en sus márgenes y allí los alcanzó un chasqui que le hizo entrega de una orden emitida por la Asamblea del Año XIII, que había destituido al Triunvirato y se declaró soberana, ese parte lo autorizaba a hacer uso de la bandera celeste y blanca, Belgrano entonces hace jurar a sus soldados fidelidad a la nueva enseña patria y a la Asamblea del Año XIII, este hecho marca entonces el nacimiento oficial de la bandera celeste y blanca como símbolo nacional".

Con respecto a los acontecimientos previos que involucran a la insignia patria, Núñez dijo: "Nosotros no desconocemos que la Bandera fue creada en Rosario, que fue bendecida en Jujuy, pero sí afirmamos con elementos de prueba que nació como símbolo nacional en este lugar y como salteños debemos estar orgullosos de que así haya sido".

La búsqueda por el reconocimiento de un pedazo de historia que pertenece en particular a todos los gemenses y en general a todos los salteños, aún tiene un largo camino por transitar, ya se logró su incorporación en los libros de historia de 4§ grado y mucha gente está entendiendo las razones de esta lucha, "yo puedo entender a una persona de otra provincia que tenga sus dudas o niegue esta realidad, pero no puedo entender que gente local no se sume a esta lucha y solo se dedique a echar sombras sobre los hechos que están saliendo a la luz, voy a dedicar creo que todo lo que me queda de vida, para que se reconozca en cada rincón de mi país, el hecho de que la bandera creada por Belgrano fue jurada y nació en las márgenes del río Juramento" finalizó Héctor Núñez.