Emiliano Estrada: “El año pasado tuvimos superávit fiscal, con la paritaria más alta de toda la Argentina”

La Provincia reperfiló una importante deuda que mantenía con Nación. ¿Cuál fue su rol en este trámite?

Durante la gestión pasada se utilizó mucho una línea de crédito del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial, que es un fideicomiso que tiene enajenado el bien de la persona jurídica o física. Las provincias accedían a este crédito a través del Ministerio del Interior que, cuando veía que una provincia estaba complicada en términos fiscales y necesitaba un auxilio financiero recibía crédito de esas líneas, que eran a tasas subsidiadas.

Muchas provincias habían accedido a ese crédito y, el 30 de octubre, tras las elecciones nacionales el ministro (de Hacienda, Hernán) Lacunza emitió una resolución en la que convocaba a las provincias y autorizaba a reperfilar sus deudas. Es decir la plata que le debían las provincias a la Nación, diferirla a hasta 18 meses de gracia en capital e intereses y hasta cuatro años para cancelar el pago.

Con el esquema de inflación que tiene la Argentina eso genera una licuación de la deuda que es un beneficio para las provincias.

Cuando yo asumí en mi cargo el 10 de diciembre, hice la transición con mi antecesor y le pedí el listado de este fondo fiduciario para ver en qué estado estaba. Me trajo el listado y me dijo que ya no había deuda para cobrar este año y me explicó que todas las provincias habían hecho el reperfilamiento de la deuda, excepto una, que era Salta.

Me comuniqué con gente del entorno del gobernador Gustavo Sáenz para comunicarle que tenían la posibilidad de refinanciar esta deuda y liberarse de los pagos de los 1.500 millones más los intereses este año. Hablé también con el ministro (Roberto) Dib Ashur y le expliqué de qué se trataba este convenio y entonces empezamos a trabajar en la resolución. Salta ya no paga más (durante este año) este crédito que se le retenía de la coparticipación.





Este ahorro se suma a otros montos que se vienen obteniendo a través de distintas medidas acordadas con el Gobierno nacional. ¿Nos puede especificar esos montos?

Las decisiones del Gobierno nacional que han permitido incrementar los recursos de la Provincia tienen un impacto sumamente positivo. Nosotros estamos hablando de que el Gobierno, en diciembre apenas asumió, firmó una adenda al Consenso Fiscal con los gobernadores, luego se aprobó la ley y las provincias adhirieron.

Eso genera que por la no baja de alícuotas que tenía estipulada por el Consenso Fiscal, la Provincia va a tener ingresos por 4.000 millones de pesos adicionales. Eso sumado a los 1.500 millones que acabamos de hablar y a los cambios que hubo en las alícuotas de Bienes Personales, estimados en más de 1.000 millones de pesos adicionales para la provincia, todos esos recursos suman alrededor de 7.000 millones de pesos.

Todo esto viene a sumar a una provincia que, si vemos hasta los últimos datos que ha tenido publicados en octubre, cuenta con más de 2.300 millones de pesos de superávit fiscal. Cuando yo me fui estábamos arriba de los 3.000 millones.

Son buenas noticias para Salta...

Son buenas noticias porque, partiendo de un escenario de equilibrio fiscal en el cual la Provincia tenía una consolidación de superávit en los últimos dos años, y si a eso se le agregan 7.000 millones de pesos de recursos adicionales, estamos en condiciones de tener un año tranquilo, con el cual se pueda hacer frente a las obligaciones que tenga la Provincia en el marco de lo que está viviendo la realidad nacional, u otras provincias, y no es poca cosa.

Además la Provincia ya venía ordenada financieramente...

En enero salieron cinco anticipos de coparticipación por decreto firmados por el presidente Alberto Fernández, para algunas provincias que tenían una realidad fiscal compleja para hacer frente a los aguinaldos o vencimientos. El caso de Salta fue singular, no ha tenido problemas ni en el pago del aguinaldo ni en el pago del vencimiento de los servicios del Bono del Bicentenario, que vencían el 6 de enero y eran más de 16 millones de dólares que estaban comprados y reservados ya para ese pago desde el mes de junio del año pasado, cuando yo todavía estaba en el Ministerio (de Economía).

Esos son los pilares fundamentales para sostener lo que viene hacia adelante. Salta tiene muchísimas complejidades y problemáticas en temas como salud, educación e infraestructura, por nombrar algunos. Lo que es cierto es que una provincia ordenada fiscalmente permite pensar en soluciones para esos temas.



Entre 2011 y 2017 Salta estuvo en déficit. ¿Fue complicado resolverlo?

Sí, nos tocó ordenar ese déficit en un marco de una economía mucho más compleja, con devaluaciones, volatilidad, inflación, etcétera. No obstante eso, pudimos lograrlo, y creo que ese es el bien común de los salteños a cuidar hacia adelante. Además, y esto lo quiero remarcar: hicimos todo ese ordenamiento fiscal y tuvimos superávit el año pasado, con la paritaria más alta de toda la Argentina. Todos los empleados públicos de la Provincia tuvieron un incremento cercano al 50% el año pasado y eso fue producto del ordenamiento fiscal.

Hemos visto cómo muchas otras provincias que tenían cláusulas gatillo han terminado, a raíz de eso, con déficit fiscal, y en Salta se pudo tener un incremento salarial de la mejor manera para los trabajadores y sosteniendo el superávit fiscal. Esas son cosas que se deben tener presentes porque muestran que cuando está la decisión política y la capacidad técnica se pueden hacer las cosas.

Un reciente informe de Cippec (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento) revela un aumento en el índice de transparencia presupuestaria de Salta, que se ubicó en ocho sobre diez puntos. ¿Qué es este índice y qué significa?

El índice de transparencia fiscal tiene muchas variables que se ponderan, y entre ellas está el nivel de celeridad con el que se publican los datos. En Salta hemos llegado a tener un desfasaje entre el mes finalizado y la publicación de la ejecución presupuestaria de cinco o seis meses. Hemos llegado a tener cinco cuentas del ejercicio sin presentar en la Legislatura. Esto es, en términos de una empresa, el balance, y Salta tenía cinco ejercicios sin presentar.

¿Pero estos ejercicios se presentan anualmente?

Sí. Hubo cinco años sin rendir o sin ser aprobados por la Legislatura. Durante mi gestión de un año y ocho meses presentamos cinco cuentas de ejercicios: 2014, 2015, 2016, 2017 y me fui en julio del 19 habiendo presentado la del 18 también. Todas esas cosas son las que hacen que Salta haya mejorado en el índice de transparencia presupuestaria. Nosotros estábamos con un desfasaje de un mes y medio entre la finalización del mes y la presentación de la ejecución presupuestaria. Eso permite a los órganos públicos nacionales y a las empresas y calificadoras de riesgo o inversores poder medir en tiempo real la situación fiscal de la provincia. Porque si una provincia no presenta su ejecución mensual durante cinco meses puede ser que cuando la presente, al sexto mes, se den con una sorpresa de que la Provincia está fundida o tiene algún problema estructural en términos fiscales. Esa es la importancia de este índice.

También se ponderan mucho los plazos que se cumplen para la presentación de un presupuesto, si se presentan sobre la hora y se dan solo un par de días de debate, o si se presentan con tiempo y hay tiempo legislativo para tratarlo, hay un conjunto de variables que son las que ponderan y nos han ido dando mejor estos años. Obviamente siempre queda mucho por hacer, por lo que esperamos que Salta pueda seguir mejorando en este índice.



¿Cómo ve la negociación de la deuda por parte del Gobierno nacional?

La negociación viene siendo prudente y profesional. Creo que va a salir bien porque los fondos y los organismos internacionales ven con buena voluntad todas las medidas que tomó la Argentina en pos de generar recursos para pagar sus obligaciones.