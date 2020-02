Larga la F-1 con los ensayos en Barcelona

La Fórmula 1, categoría máxima del automovilismo internacional, se pondrá en marcha hoy en el circuito de Barcelona, que por sexto año consecutivo será escenario de los seis días de test oficial de pretemporada. Los primeros ensayos se llevarán a cabo entre hoy y el viernes y habrá una segunda tanda de pruebas la semana que viene, del 26 al 28.

Con casi todos los monoplazas ya presentados, las prácticas servirán para que los equipos ultimen detalles de preparación de cara a la temporada 2020, en la que el británico Lewis Hamilton (actual campeón, con Mercedes) buscará alcanzar el récord de siete coronas que tiene el alemán Michael Schumacher.

Hamilton volverá a estar acompañado en el equipo por el finlandés Valtteri Bottas, mientras que Ferrari apostará nuevamente a la dupla del alemán Sebastian Vettel y el monegasco Charles Leclerc. Red Bull, McLaren, Renault y el resto de las escuderías buscarán arrimarse a la pelea por los primeros puestos de los constructores. La primera carrera del año será el 15 de marzo, el Gran Premio de Australia, en Albert Park (Melbourne).

Mercedes parte como clara favorita y aunque no despliegue todo su potencial en Barcelona, como aconteció el año pasado, todos en el circo saben que los coches plateados son los favoritos. La renovación de Hamilton en la escudería es hoy por hoy el asunto más volátil que vive el equipo alemán.

Hamilton suma cinco títulos con Mercedes (más otro en McLaren) y con una trayectoria arrasadora en la escudería alemana, con 52 victorias y con 45 dobletes con sus compañeros en esta etapa (Nico Rosberg y Valtteri Bottas), en 121 carreras.

Ferrari y Red Bull aparecen como las escuderías que un año más necesitan presentar autos en la pista que puedan batallar contra los inalcanzables Mercedes, con el fin de hacer más atractivo y equilibrado un campeonato que en las últimas temporadas solo han animado algo Sebastian Vettel (Ferrari) y Max Verstappen (Red Bull).

En la escudería italiana, después de los chispazos que saltaron el año pasado en la relación entre Sebastian Vettel (32 años y 5 años en Ferrari) y el joven Charles Leclerc (22, 1 año en Ferrari), esperan mejor gestión entre los pilotos y no desaprovechar las oportunidades que tuvieron para derrotar a Mercedes y desperdiciaron por mala estrategia.

Igual de lanzados que el año pasado llega Red Bull, que por segundo año monta Honda y que vuelve a tener al explosivo Max Verstappen (22 años y 4 años en Red Bull) como líder del equipo, con el objetivo de ampliar las tres victorias que logró el año pasado (Gran Bretaña, Hungría y Brasil).

Tras el trío de cabeza, McLaren vuelve a partir como el aspirante a hacer grandes cosas, como la obtenida el año pasado, ya que el español Carlos Sainz (25 años) metió su bólido 55 en la general en medio de los dos Red Bull y acabó sexto en la clasificación, con un meritorio podio en Brasil, que desgraciadamente no pudo celebrar en el momento, ya que le llegó tras ser sancionado Lewis Hamilton (había acabado tercero), quien fue relegado a la séptima posición por una sanción.

Sainz y su compañero, el británico Lando Norris, presentaron la pasada semana en la sede de la escudería en Woking el McLaren35, con el que el español tiene esperanzas de hacer grandes cosas en su segundo año con los ingleses y su sexto en la F1, y asumir que será una temporada de transición a la espera de lo que acontezca el revolucionario 2021.

Junto a McLaren, Renault también se presenta como la escudería que debe dar un salto que el año pasado no llegó con la contratación del australiano Daniel Ricciardo (30 años), quien tendrá este año como compañero al francés Esteban Ocon (23 años), que se quedó sin equipo en el 2019 tras salir en el 2018 de Racing Point Force India.