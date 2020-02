Nace un nuevo Regional del NOA, sin clubes tucumanos

Los días del Regional del NOA como se lo conoció en los últimos 20 años parecen estar acabados. Una nueva estructura comenzó a establecerse al no ponerse de acuerdo los dirigentes de Salta, Tucumán y Santiago del Estero sobre el Comité Regional del NOA que la Unión Argentina de Rugby pidió organizar. Y esa estructura ya tiene un nuevo fixture, nuevo formato y sin los clubes tucumanos.

Salvo un acuerdo entre las partes, que a esta altura parece imposible, desde el 21 de marzo hasta el 25 de julio o 1 de agosto se jugará el nuevo Regional del NOA con los cinco clubes de nuestra ciudad y tres de Santiago del Estero. Los cinco salteños serán Universitario, Jockey Club, Gimnasia y Tiro, Tigres y Tiro Federal, mientras que desde la Madre de Ciudades llegarán Old Lions, Santiago Lawn Tennis y Santiago RC.

El origen de este conflicto que produce un torneo sin tucumanos se venía incubando desde el año pasado y explotó hace un par de semanas cuando la entidad madre del rugby argentino decidió suspender toda la ayuda económica por la no conformación del Comité Regional. Eso derivó en una lucha de poderes donde no hubo acuerdo para establecer ese comité con las cuatro uniones del norte argentino.

La Unión de Rugby de Tucumán, con todo su poder de juego, cantidad de fichajes e historia, seguirá un camino distinto al que eligieron el resto de las uniones provinciales. El nuevo Regional del NOA tendrá dos ruedas, catorce fechas, y un campeón que se definirá a partir de semifinales y finales. Habrá sumatoria de puntos y los cuatros mejores accederán a las semifinales, donde el primero enfrentará al cuarto y el segundo al tercero.

Además las autoridades del Comité Regional del NOA serán Carlos Martearena (Salta), Juan Martín Avila (Santiago del Estero) y José García Naser (Jujuy). También se formaron las comisiones de competencia, referato y disciplina, todas integradas por una miembro de cada unión.

En cuanto a las condiciones económicas el reglamento del nuevo Regional establece que los traslados se afrontarán con el subsidio que brinda la UAR, más los ingresos por esponsorización y si no se cubre la totalidad cada club deberá hacerse cargo de la diferencia. Además el club que haga las veces de local deberá abonar un canon por partido en concepto de viáticos para los árbitros; el monto de ese canon será definido por el Comité Regional.

Cabe destacar que en uno de sus párrafos el nuevo reglamento deja abierta la posibilidad de que puedan sumarse clubes de Tucumán y también la URT. “Queda abierta la posibilidad de participación a los clubes de la Unión de Rugby de Tucumán que deseen participar del Torneo regional 2020, como así también la incorporación de dicha institución a fin de conformar la Región NOA”, expresa el reglamento y también señala que los clubes tucumanos que deseen sumarse tienen plazo hasta el próximo 2 de marzo para hacer efectiva su participación en el nuevo Regional del NOA.

El fixture

Primera ronda

1ª fecha (21 de marzo)

Univer. (S) vs. Santiago RC

Jockey (S) vs Santiago LT

Gimnasia vs Old Lions

Tigres vs. Tiro Federal

2ª fecha (28 de marzo)

Santiago RC vs. Santiago LT

Old Lions vs .Tiro Federal

Jockey (S) vs. Univ. (S)

Tigres vs. Gimnasia y Tiro

3ª fecha (4 de abril)

Santiago LT vs. Gimnasia

Santiago RC vs. Old Lions

Tiro Federal vs. Univ. (S)

Jockey (S) vs. Tigres

4ª fecha (18 de abril)

Tigres vs. Santiago LT

Old Lions vs. Univ. (S)

Santiago RC vs. Jockey (S)

Tiro Federal vs. Gimnasia

5ª fecha (25 de abril)

Tiro Fed. vs. Santiago RC

Santiago LT vs. Old Lions

Univ. (S) vs. Tigres

Gimnasia vs. Jockey (S)

6ª fecha (2 de mayo)

Santiago LT vs Tiro Federal

Tigres vs. Santiago RC

Jockey (S) vs. Old Lions

Gimnasia vs. Universitario

7ª fecha (9 de mayo)

Santiago RC vs Gimnasia

Old Lions vs.Tigres Rugby

Univ. (S) vs. Santiago LT

Tiro Federal vs. Jockey (S)

A partir de la segunda ronda se invertirán las localías.