Gaudio definió el equipo para jugar la Copa Davis

Los tenistas Guido Pella, Juan Ignacio Lóndero, Leonardo Mayer, Horacio Zeballos y Máximo González fueron designados ayer por el capitán Gastón Gaudio para integrar el equipo de Copa Davis de la Argentina que visitará a Colombia el 6 y 7 de marzo próximos, en Bogotá, por un lugar en las finales a celebrarse en Madrid en noviembre.

Pella, nacido en Bahía Blanca y ubicado en el puesto 26 del ranking mundial de la ATP, es la segunda raqueta de la Argentina detrás de Diego Schwartzman (13), desgarrado, y estará en el equipo albiceleste pese a que se había tomado un descanso por tiempo indeterminado a raíz de una serie de problemas físicos que lo aquejan, que le impidieron rendir a pleno en los torneos que jugó durante febrero en la gira sobre polvo de ladrillo en Sudamérica.

En ese sentido, el zurdo bahiense perdió en las rondas iniciales de los ATP de Córdoba con el francés Corentin Moutet, y en Río de Janeiro con el brasileño Thiago Monteiro, mientras que en el Argentina Open cayó en cuartos de final ante Lóndero, siempre disminuido físicamente, por esa razón no jugó esta semana en Santiago, Chile, torneo que reemplazó al de San Pablo que había ganado el año pasado y perderá esos puntos, con el consecuente retroceso en el ranking.

Pella, quien debutó en la Davis en 2016 ante Polonia, en Gdansk, en el inicio del ciclo brillante que derivó en el título conquistado en Zagreb ante Craocia, con un Juan Martín Del Potro excelso, no faltó jamás a las últimas series que jugó Argentina, estuvo en los últimos 11 partidos y completará la docena en Colombia, en el Palacio de los Deportes de Bogotá, ciudad ubicada a 2.600 metros sobre el nivel del mar.

El capitán Gaudio confió en Pella aún mermado físicamente, y descartó a otros tenistas como Federico Delbonis (85), campeón de la Davis y héroe de Zagreb tras ganar el quinto punto a Ivo Karlovic, el que decretó la victoria por 3-2 y desató el festejo.

En el caso de Lóndero (63), semifinalista en el Argentina Open (perdió un partido que tenía casi definido ante el noruego Casper Ruud, luego campeón), será su debut absoluto en Copa Davis en Bogotá, un premio a la evolución que mostró desde principios de 2019 a la fecha.

De manera que el cordobés de Jesús María será uno de los singlistas y el otro será al menos el primer día de juego del correntino Mayer (111), un campeón de Copa Davis que no atraviesa un buen momento en el circuito, de hecho lleva ocho derrotas consecutivas en primera ronda.

El punto fuerte de Argentina será el dobles conformado por Horacio Zeballos (4 del mundo en la especialidad) y Máximo González (36). Zeballos, atraviesa un momento brillante tras haber ganado en forma consecutiva el Argentina Open y Río de Janeiro, en pareja con el catalán Marcel Granollers, y con Machi González se conocen de memoria.

Colombia tiene designado su equipo desde el viernes pasado, cuando el capitán Alejandro Falla nominó a Robert Farah (1) y Juan Sebastián Cabal (2), la mejor pareja de dobles del mundo, y a los singlistas Daniel Elahi Galán (148), Santiago Giraldo (280) y Alejandro González (428).