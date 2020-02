Iniciaron una nueva campaña de descacharrado

De acuerdo a lo que estaba previsto y sumado a la aparición de algunos casos de dengue en localidades de la provincia, se dio inicio en la ciudad de General Güemes a una nueva campaña de descacharrado.

Desde la Dirección de Medio Ambiente a cargo de la Arq. Mirta González, promotores socioambientales recorrieron las viviendas del barrio Arturo Illía, iniciando de esta manera con una campaña que se extenderá hasta completar con todos los barrios de la ciudad.

General Güemes se vio afectado por una epidemia de dengue en el 2015, esto hizo que todo trabajo preventivo para evitar que esta situación se repita, fuera tomado muy en serio tanto por las autoridades municipales como por la población en general.

Hubo campañas de descacharrado en forma permanente y toneladas de cacharros fueron extraídos de cada una de ellas, estas campañas tuvieron sus frutos debido a que la epidemia no se volvió a repetir, sin embargo se detectaron en los años subsiguientes casos de dengue de tipo importados, pero no hubo contagios debido a que la presencia del mosquito Aedes aegyptis en los domicilios, contaba con un porcentaje muy bajo, es decir había muy pocos mosquitos en los distintos barrios.

El último descacharrado se realizó en el 2018, volviéndose a retomar esta actividad el pasado lunes 24, “sabemos que la comunidad tiene muy en claro sobre el rol que le toca en esta lucha contra el Dengue, a pesar de eso vamos a profundizar las campañas de concientización, sobre la importancia de eliminar todo reservorio de agua donde el mosquito pueda depositar sus huevos, comenzamos con la campaña en barrio Arturo Illía y vamos a avanzar se acuerdo a un cronograma preestablecido, el cual vamos a ir detallando en forma diaria” informó la Arquitecta González.

En esta primera campaña, no se pide a los vecinos que saquen los elementos que consideren como cacharros a las veredas para que sean recogidos por el camión municipal, por el contrario se solicita a la población que espere la llegada el agente socio ambiental.

Ni escombros ni basura

“En muchos casos algunas familias esperan por estas campañas para sacar no solo cacharros sino también escombros y basura, algo que no podemos llevar porque no es objetivo de la campaña, por esa razón solicitamos a las familias que esperen la llegada del personal capacitado, que les permitan el ingreso a los hogares, y juntos realicen la extracción de aquellos elementos que pueden ser considerados como potenciales reservorios” expresó la Directora de Medio Ambiente.

Con respecto a esta primera jornada de campaña dijo, “nos fue muy bien, por suerte las personas permitieron el ingreso de nuestros agentes Socio Ambientales a los fondos de las viviendas, eso facilitó las cosas. Todo lo extraído fue depositado en las veredas hasta el arri bo de los camiones”, agregó.