Los Gauchos inician la ronda de consuelo en el Panamericano

La Selección argentina sub-23 de béisbol iniciará hoy la ronda consolación del Campeonato Panamericano que se desarrolla en dos sedes: Nicaragua y Honduras. Los Gauchos iniciarán esta nueva instancia midiéndose contra Perú desde las 17 de nuestro país.

El equipo argentino se mantendrá en la capital de Honduras para jugar esta última instancia del certamen continental. El equipo dirigido por el salteño Gabriel Sansó, y con diez jugadores de nuestra provincia sumó dos triunfos en la primera instancia y sus próximos rivales, además de Perú, serán Brasil y El Salvador. Estos partidos también se jugarán desde las 17.

La ronda consolación se completa con la presencia de Guatemala y Honduras; el seleccionado argentino no se enfrentará a estos rivales, puesto que ya se enfrentaron en la primera ronda. Justamente los triunfos argentinos fueron frente a hondureños y guatemaltecos.

En tanto, en Nicaragua se jugará la superronda con los seis mejores equipos de la fase inicial y que todavía tienen chances de ganar una de las tres plazas para jugar el próximo Mundial de la categoría a disputarse en México.

El programa de hoy será el siguiente: superronda, R. Dominicana vs. Colombia, Venezuela vs. Cuba y Panamá vs. Nicaragua; ronda consolación: Guatemala vs. El Salvador, Perú vs. Argentina y Honduras vs. Brasil.