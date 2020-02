Tapia dio el golpe de nocaut a la Superliga

El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, confirmó ayer que la Superliga dejará de manejar el fútbol argentino y que será esa entidad la que volverá a tener el control del campeonato.

“Estamos de acuerdo en varios puntos y quiero que se integre”, explicó Tapia, luego de haberse reunido con el presidente de River, Rodolfo D’Onofrio.

Tanto Tapia como D’Onofrio aseguraron que la reunión “fue muy buena”, y de esa manera la AFA incluiría en el nuevo proyecto a River, que durante todo este tiempo tuvo su lugar en la comisión directiva de la Superliga.

Tapia confirmó así que la AFA ya no le dejará el fútbol a la Superliga, y serán los propios dirigentes de la calle Viamonte los que estarán al frente del manejo de todo lo relacionado con las competencias argentinas.

“Son errores que se cometieron hace tres años. Esto de tener dos tribunales en paralelo nos ha generado problemas. Hay que centralizar todo, formando parte de la estructura del fútbol argentino y con los cambios de nuestro fútbol”, expresó en diálogo con TyC Sports.

Tapia reconoció que “en su momento la Superliga fue importante para la AFA, pero no se revalorizó el producto, vender los derechos económicos, no se logró; como las idas y vueltas con los tribunales, el armado de competencias cuando jugaban nuestras selecciones”.

La reunión clave

En la noche del martes Tapia se reunió con varios dirigentes del fútbol de Primera División, aunque sin el presidente de River, con quien lo hizo ayer, y en el encuentro se empezó a delinear el final de la Superliga tal como fue concebida.

Una de las primeras medidas que tomará la AFA en la constitución de la Liga Profesional (como se estima que se llamará) es nombrar un presidente en lugar de un CEO, como es en la actualidad Mariano Elizondo.

“Para poder llevar adelante estos cambios lo correcto es charlar si en el marco del consenso creen que tiene que estar todo en AFA, llevar a una asamblea en la que se modifique el estatuto y que la Liga quede en AFA. Que los clubes sientan que esta necesidad que expresan la mayoría de los dirigentes se lleve adelante”, expresó.

El presidente afista se refirió también a lo que se conocía como “doble comando”, ya que tanto la AFA como la Superliga tenían injerencia en el Tribunal de Disciplina. Esto también se terminaría... o no.