Asistencia en el norte con los pozos

Aseguraron que muchas obras que hicieron ONG no están bien hechas.

Mientras se pierden 12 millones de litros por hora en las redes de agua potable, niños y mujeres aborígenes mueren en el norte salteño por la falta de agua segura para consumir.

En el marco de la emergencia sociosanitaria que declaró la Provincia en los departamentos San Martín, Rivadavia y Orán tras la muerte de niños wichis por desnutrición, el Ejército hará nueve pozos y dos de recuperación en el Chaco salteño con la asistencia técnica de Aguas del Norte.

García Salado advirtió que hay un problema de sustentabilidad porque "los pozos no garantizan que sea agua apta para el consumo". Anunció que se harán estudios hidrogeológicos y se adoptará en cada lugar la profundidad que más convenga.

Pozos irregulares

El presidente de la empresa informó que muchos de los pozos que se hicieron en el Chaco salteño a través de ONG no se hicieron bien ni están documentados en Recursos Hídricos. Consideró que es fundamental el apoyo de los técnicos de Aguas del Norte.

Bazán anunció que están relevando estas obras para armar una base de datos: "La autoridad de aplicación, que debe autorizar y controlar, es Recursos Hídricos pero, si nos enteramos, intervenimos de oficio, porque sabemos que después tenemos que darles asistencia".

Comunidades nómades

Bazán consideró que es un problema que muchas comunidades aborígenes sean nómades: "Los asistimos y cuando volvemos ya no están más. A veces se separan y se corren de lugar... Adonde ellos van, hay que llevarles los servicios".

El funcionario consideró que esta "es una problemática que no se interpreta bien hasta que se conoce realmente".

“Una desinversión grande”

El presidente de Aguas del Norte aseguró que “hay una desinversión muy grande en la empresa desde hace años”.

Aseguró que la compañía no tiene ni una retroexcavadora y que casi todos los servicios eran tercerizados. Analizan invertir en equipos propios.

Luis María García Salado informó que muchos contratos, que consideraron innecesarios, fueron rescindidos y que se llamó a licitación para camiones aguateros: “No va haber adjudicaciones de forma directa”.

Lo más critico que encontraron fue la falta de coordinación entre áreas, lo que se solucionó con movimiento de personal.

Relevaron 236 obras de agua y saneamiento no concluidas, algunas de las cuales corresponden al Fondo de Reparación Histórica, que se inició en 2012 con un préstamo internacional de 185 millones de dólares.

“Hay obras que no se han iniciado y que han recibido un anticipo. En eso vamos a ser totalmente estrictos”, anunció.