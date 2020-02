Incluir Salud necesita $90 millones, pero recibe $25 millones

Carlos Saravia, coordinador del Programa Incluir Salud, los define como números del "terror". A ese déficit lo padecen personas que requieren atención y servicios médicos. Incluir Salud "para sobrevivir", como lo marcó Saravia, necesita por mes unos $90 millones, pero recibe de la Nación solo $25 millones.

Saravia expuso la situación del programa ayer ante un grupo de senadores en la Legislatura. El programa, que además tiene un convenio con el Ministerio de Salud, brinda servicios sociales y de salud a unos 51.000 afiliados en Salta.

Incluir Salud, ex PAMI-Profe, ofrece cobertura a beneficiarios de pensiones no contributivas, en su mayoría discapacitados, personas con enfermedades poco frecuentes y pacientes con una gran variedad de afecciones crónicas, cuyas medicinas, insumos o tratamientos son muy costosos e imposibles de afrontar en forma particular.

El programa se financia con fondos nacionales y la colaboración provincial, pero debido a la cantidad de demanda y al costo de los tratamientos, los mismos resultan insuficientes para atender todas las necesidades de los beneficiarios. Así surgen reclamos tanto de pacientes como de prestadores de algunos servicios, que fueron receptados por la comisión de Salud del Senado.

Según datos del coordinador, mensualmente Nación envía unos $25 millones y Salud colabora con otros fondos.

En ese sentido puso como ejemplos a pacientes de enfermedades poco frecuentes, que requieren por mes medicamentos que en algunos casos cuestan $3 millones; niños que necesitan sillas de ruedas especiales de elevado costo; o el caso de alrededor de 300 pacientes renales que deben realizarse diálisis tres veces a la semana lo que, junto al transporte a centros especializados, demanda una erogación de $50.000 por mes por persona.

A ello se agregan numerosas prestaciones, como provisión de marcapasos, prótesis, anteojos, pago de intervenciones quirúrgicas, tratamientos, alojamientos, etc.

Buscan mejoras

Según se informó, tal situación buscará ser subsanada la próxima semana. Saravia viajará a Buenos Aires para definir con las recientemente asumidas autoridades de la Agencia Nacional de Discapacidad los términos del nuevo convenio con la provincia, que regirá a partir de marzo, dado que el actual expira mañana.

También se avanzará en un proyecto de centralización de compras de medicamentos para poder abaratar costos.

Sobre la deuda del programa, Saravia explicó que se logró pagar a prestadores los meses de julio, agosto y septiembre, restando solo octubre de 2019, que será abonado la próxima semana, ya que los meses siguientes aún no están en mora.

En tanto, los senadores comprometieron extender a toda la provincia el servicio, que hoy tiene convenio con 44 municipios y a trabajar en la iniciativa de regionalizar las prestaciones entre provincias vecinas.

Los legisladores estuvieron de acuerdo en la necesidad de contar con más servicios de trasplantes, así como de poder acercar el servicio a todos los rincones de la provincia.

La reunión estuvo encabezada por el presidente de la comisión, Manuel Pailler.