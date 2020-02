Los vecinos de Torzalito tendrán agua corriente por primera vez

Unas 20 familias residentes en el paraje de Torzalito perteneciente al municipio de Gral. Güemes, ubicado cerca de una de las márgenes del río Mojotoro, podrán contar con agua potable en sus viviendas, algo que se hizo posible en base a la conexión de una red principal a un pozo de agua, que desde hace al menos 20 años existe en el lugar.

El pozo fue construido por una empresa que realizaba la explotación de áridos en el río Mojotoro, y que tras su alejamiento quedó en desuso.

Durante la semana anterior, los vecinos, trabajando en forma conjunta con el diputado Daniel Segura, realizaron la excavación y colocación de los cien metros de cañería que faltaban para la conexión de la red al pozo de agua, quedando la red disponible para que cada familia realice la correspondiente conexión domiciliaria.

“Durante mi gestión como intendente, trabajamos en la colocación de las cañerías para armar una red central, para que se pudiera conectar al pozo de agua que ya existía, pero que no estaba siendo utilizado, no pudimos completar toda la tirada hasta el pozo y quedaron solo cien metros sin realizar, después de mi salida como intendente, no se volvió a trabajar en esas cañerías a pesar de lo poco que faltaba por hacer”.

“La gente dependía del aguatero municipal para tener agua, como ya había un compromiso preexistente de mi parte con esa gente, es que decidí que una de mis primeras tareas como legislador sería habilitar esa red”, explicó Segura.

Durante la semana anterior se pudo cumplir con ese compromiso y en pocos días la red fue terminada.

Trabajo conjunto

“Como era muy poco lo que faltaba, compré todo el material necesario como caños, codos y pegamento, solicité a la intendenta de Campo Santo, Josefina Pastrana, el préstamo de una máquina retroexcavadora, para abrir las zanjas donde se colocaron las cañerías, mientras que los vecinos aportaron la mano de obra. Entre todos logramos llegar hasta el pozo de agua y realizar la conexión faltante, el pozo está en funcionamiento”, agregó.

“Hay tres familias que viven cerca del pozo que están conectadas en forma precaria, ahora van a poder conectarse a la red al igual que el resto de los vecinos, para disponer en forma inmediata del servicio, un servicio que creo no deberán pagar porque no se trata de un pozo que pertenezca a Aguas del Norte”, explicó Segura.

Era el basural

Torzalito es un paraje que por mucho tiempo fue el basural de Gral. Güemes, a pedido de familias que desde hace más de cuatro décadas residen en el lugar, el basural fue trasladado hacia terrenos pertenecientes al Ex Aero Club, esto le permitió a más familias asentarse en el paraje y contar con una forma de vida mucho más digna.

“En la actualidad es un lugar bastante pintoresco, con un gran movimiento de gente en especial los días domingos debido a la práctica del fútbol, los vecinos me han planteado sobre un proyecto que desde hace tiempo quieren llevar adelante, se trata de abrir una feria con venta de comidas, ellos realizan la cría de animales por lo que les interesa elaborar comidas regionales y ofrecerlas a los visitantes y también a quienes pasen por la ruta nacional 34, me parece una muy buena idea por lo que vamos trabajar en ello”, finalizó Segura.