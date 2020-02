"No quiero entrar en el debate por la cláusula gatillo; hay que tener negociaciones dinámicas"

Con casi el 10 por ciento de desocupación, con miles de empleos perdidos en los últimos años, la mirada del sindicalismo se agudiza y apunta a las paritarias. Este jueves estuvo en Salta Héctor Daer, uno de los secretarios generales de la CGT, quien participó del congreso de delegados de toda la provincia del gremio de ATSA. Daer dialogó con este diario y señaló que "las paritarias no tienen piso ni techo". Al tiempo que afirmó que no se debe debatir sobre la cláusula gatillo, sino que se deben buscar negociaciones dinámicas y que cada actividad regule el incremento de acuerdo a su realidad. Además, valoraron la postura del Gobierno nacional en la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario y los acreedores privados, y afirmó que lo acompañarán en la dura lucha que se debe dar para combatir la inflación. Por otro lado, se mostró alarmado por la realidad que viven los pobladores del norte salteño. "Ahora nos sentaremos en las mesas donde se tomen decisiones para pedir políticas de Estado que terminen con este flagelo", concluyó.

¿Cómo analizan desde la CGT la situación de los trabajadores argentinos?

Tenemos una situación crítica de todos los trabajadores, de todos los que tienen ingresos fijos como jubilados, compañeros que están dentro de los planes sociales y trabajadores de la economía popular. Estamos en una situación crítica que tuvo un primer espaldarazo con la decisión del Gobierno nacional de otorgar 3.000 pesos para todos los trabajadores en enero, que se convierten en 4.000 en febrero y por supuesto con las expectativas puestas en las discusiones paritarias que comienzan en estos meses. Hay perspectiva y esperanza en bajar la inflación y al mismo tiempo sostener el poder del ingreso del salario para recuperar la actividad económica y el consumo, recuperar empleo y que el país, definitivamente, salga adelante.

¿Desde el sindicalismo insistirán con paritarias sin piso ni techo?

Las paritarias no tienen ni piso ni techo. Si la asumimos con absoluta responsabilidad, entendemos el momento que estamos viviendo en el país, pero cada una de las actividades tendrá la posibilidad de recomponer el salario de acuerdo al mapa que tenga, pero el objetivo final es de todos. Todas las actividades queremos recuperar el salario y no perder frente al proceso inflacionario, y al mismo tiempo darle pelea a la inflación que, permanentemente, es la que erosiona los salarios de todos los que tienen ingresos fijos.

¿Para no perder poder adquisitivo van a pedir la cláusula gatillo?

No quiero entrar en el debate de cláusula gatillo sí o cláusula gatillo no. Lo que hay que hacer es tener negociaciones dinámicas que vayan avanzando de acuerdo a cómo van avanzando progresivamente las necesidades de cada sector, de los trabajadores, y cómo va evolucionando la economía. No hay que ponerle rótulo porque cada actividad tendrá su propia dinámica y su propia realidad. Lo que no tenemos que perder es el objetivo.

A casi tres meses de Gobierno, ¿cómo ven a Alberto Fernández?

Lo veo muy firme en recuperar la soberanía económica de nuestro país, haber tomado la decisión de renegociar la deuda que irresponsablemente tomó el Gobierno anterior es fundamental para el desarrollo de nuestro país. Este criterio está acompañado por las autoridades del Fondo y los países europeos. La firmeza y voluntad política de tomar esa decisión es fundamental para el país que viene.

Desde el sector gremial, ¿para cuándo esperan la reactivación de la economía?

La economía tuvo una leve recuperación a partir de que hubo una incorporación de sumas al salario. Por supuesto que ahora viene la gran discusión de que todo lo que se recupere en términos de ingreso no termine yendo a precios. Acá es donde hay que convocar a la responsabilidad absoluta de todos los empresarios.

¿Cómo ve al movimiento sindical y a la puja que siempre hay en la CGT?

El sindicalismo es el factor fundamental de equilibrio de la sociedad. La CGT es la interlocución social por excelencia que tiene nuestro país, por historia, cultura y por lo que representa. Hoy estamos sentados en todas las mesas de discusión por el futuro del país y de los trabajadores. Lo veo (al sindicalismo) en un rol fundamental en todo este proceso que viene.

El año pasado hubo protestas en algunas clínicas salteñas porque no se estaba cumpliendo con los pagos, ¿cómo actúan ustedes?

Nosotros tenemos un instrumento de negociación que es la paritaria, donde establecemos condiciones de trabajo y salario. Una preocupación nuestra es el financiamiento de toda la actividad, que muchas veces se ha relegado desde organismos públicos y el sector privado. Nosotros contemplamos la actividad en su conjunto y así es como la abordamos. Nuestro objetivo es que lo compañeros obtengan su salario en tiempo y forma, en las condiciones adecuadas para realizar su trabajo.

Usted que está ligado a la salud, ¿qué piensa de la situación de emergencia sociosanitaria que tiene el norte salteño?

Conversamos en el congreso de nuestro gremio (ATSA) en Salta, donde debatimos e hicimos visible esto que muchas veces y por mucho tiempo estuvo oculto, que son estas necesidades básicas insatisfechas que tienen los pueblos originarios. A lo largo y ancho del país hay infinidad de Santa Victoria, con poblaciones de pueblos originarios y no originarios que constituyen bolsones de pobreza. De alguna manera los trabajadores hacemos hincapié no solo en visibilizarlo y en que haya una corrida con ayuda coyuntural, sino que se empiecen a resolver los temas de fondo de infraestructura, educación, de salud, como pilares básicos de desarrollos de cualquier comunidad.

Nos preocupa. Yo decía en el congreso que a partir de esto nos vamos con la sangre más caliente para ir y sentarnos en todas las mesas donde se toman las decisiones, y que eso que muchas veces es parte de lo que planteamos termine siendo una política de Estado que termine con este flagelo.