Central Norte goleó y salió a flote en Entre Ríos

Central Norte está de vuelta. El cuervo ganó en Entre Ríos y volvió a ocupar un lugar -provisoriamente- en zona de clasificación, al golear a Defensores de Pronunciamiento por 4 a 1, en el marco de vigesimoprimera fecha del Federa A.

El equipo de Ezequiel Medrán logró un triunfo histórico en la provincia entrerriana (Departamento Uruguay), algo que se le venía negando.

Central, que depende de otros resultados para mantenerse entre los seis mejores equipos dejó en claro, desde el inicio que pretendía llevarse los tres puntos.

El intenso calor se hizo sentir, pero no le impidió al cuervo ponerse en ventaja; a los 23’, una magnífica sociedad entre Gonzalo Ríos y Nicolás Ledesma, le permitió a éste último marcar el 1 a 0 transitorio.

La alegría no duró mucho, minutos más tarde el equipo salteño quedó diezmado por la expulsión de Matías Iglesias.

DEPRO contragolpeó y logró la igualdad (28’), Maxi Padilla no pudo controlar a Nicolás Reyes, que definió cruzado y venció la resistencia de Mauricio Pegini, de sólida de labor.

Central Norte, con un hombre menos y sin entrar desesperación continuó con lo planificado y así sorprendió al elenco entrerriano cuando intentaba tomar el control; a los 35’ Guillermo Cosaro aprovechó un rebote y definió de zurda,

En el complemento DEPRO buscó hacer la diferencia con el hombres, incomodó pero no tuvo contundencia.

El cuervo, con paciencia, apostó a la contra y Enzo Gaggi marcó el 3 a 1. Sobre el final, el local volvió a dar ventajas defensiva y Gonzalo Ríos aprovechó y convirtió el 4 a 1 definitivo.

El resultado:

DEPRO 1 C. NORTE 4

S. Correa M. Pegini

N. Rodríguez L. Beterette

M. Álvez F. Rodríguez

P. Valente G. Cosaro

Y. Gurnel M. Padilla

C. Allende E. Gaggi

E. Rodas O. Young

N. Reyes M. Iglesias

J. Ardetti C. Arriola

M. Siergiejuk N. Ledesma

L. Robles G. Ríos

DT: H. Orcellet DT: E. Medrán

Goles, PT: 23’ N. Ledesma (CN), 28’ N. Reyes (D). 35’ G. Cosaro (CN). ST: 34’ E. Gaggi (CN) y 43’ G. Ríos (CN).

Cambios, PT: 36’ Apaza por Arriola (CN). ST: 9’ Echagüe por Valente (D) y Delasoie por Ardetti (D), 13’ Figueroa por Ledesma (CN), 25’ Iturrieta por Young (CN), 27’ D’ Angelo por Reyes (P). Incidencias, PT: 25’ expulsado Iglesias (CN).

Jornada: 21° fecha

Árbitro: Fabricio Llobet

Estadio: Delio Cardozo