Gallardo: “Había que redoblar esfuerzos”

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, destacó que “el equipo entendió que había que redoblar esfuerzos con un hombre menos”, tras el triunfo ante Central Córdoba de Santiago del Estero por 2 a 0, por la 18ª fecha de la Superliga.

“El equipo entiende cuando hay situaciones favorables y cuando hay desfavorables”, indicó Gallardo en relación a la expulsión de Paulo Díaz, y añadió que “el equipo puso la cara por él, que se equivocó y estaba desconsolado en el vestuario”.

“Son esos partidos que valen más que tres puntos, por el valor de sentir que más allá de haber quedado en inferioridad numérica el equipo respondió”, describió el DT.

“No veníamos ganando en casa y era importante hacerlo para poner presión a los seguidores”, manifestó Gallardo, y calificó la victoria de “justa”.

Por su parte, Matías Suárez señaló que “el entrenador había dicho que iba a ser un partido difícil, pero lo pudimos sacar adelante”.

En cuanto a su actuación, el delantero manifestó: “Trabajo para el equipo. El entrenador me pidió hace varios partidos que hiciera la función de asistidor, más que la de goleador, y estoy conforme con eso porque las cosas están saliendo bien”.

“Lo importante es que ganamos y ahora pensaremos en la semana que viene”, expresó Suárez, y agregó que “hay que seguir trabajando con humildad porque el equipo va por el buen camino”.

En tanto, Ignacio Scocco señaló que su gol “sirvió para cerrar un partido complicado, con un hombre menos casi todo el tiempo, más el calor y el sol, que lo hizo difícil”.

Por su parte, Gustavo “Sapito” Coleoni, DT de Central Córdoba, se lamentó tras la derrota frente al millonario: “Nos faltó la determinación necesaria, el último pase, no supimos ser protagonistas cuando ellos tuvieron un jugador menos. No quiero hablar mucho porque me voy caliente. El partido nos dio la oportunidad y no supimos aprovechar la ventaja numérica por más de 80 minutos. No tuvimos la puntada final y ellos son veloces, rápidos, eligen bien los relevos por la calidad de jugadores que tienen. Tuvimos las chances para ser dueños del juego en algunos tramos del partido; el gol sobre el cierre del primer tiempo fue psicológico”.