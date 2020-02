Hay once casos confirmados de dengue: insisten en la prevención

Desde el Ministerio de Salud Pública de la Provincia informaron que hay once casos de dengue confirmados en lo que va de esta temporada de vigilancia, que comenzó el 1 de octubre del año pasado. Hay también 314 notificaciones, que deben confirmarse por laboratorio.

La directora general de Coordinación de Epidemiología, Griselda Rangeón, aseguró que todos los casos confirmados son importados, de personas que viajaron a Misiones, a Paraguay y a Santa Cruz de la Sierra y Yacuiba, en Bolivia. En todos, se detectó el serotipo dengue 1, el mismo que está circulando en estos lugares y en Brasil.

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, aseguró el martes último que le preocupa más el dengue que el coronavirus, que ha provocado 490 muertes en China continental hasta ayer.

"Me preguntan por coronavirus y yo tengo que reconocer que hoy en la Argentina me preocupa más el dengue que el coronavirus", sostuvo el funcionario, quien señaló que están dispuestas todas las medidas necesarias por si aparece algún caso de coronavirus.

"Hay una muy baja probabilidad de que llegue al país. Es un virus circunscripto a China, que hizo cosas excepcionales, como tener en cuarentena a 50 millones de personas", agregó, durante una actividad de prevención del dengue en un barrio porteño.

Época de vigilancia

El 1 de octubre del año pasado inició la vigilancia intensificada de las enfermedades febriles transmitidas por el mosquito Aedes aegypti: dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla, entre otras.

Desde entonces, los servicios de salud de toda la provincia informan a Sala de Situación los casos de pacientes con síndromes febriles agudos.

Según dijo Rangeón, la gran mayoría de los casos fueron alertados por servicios de salud públicos de la Provincia. "La parte privada casi no está notificando", dijo, aunque por ley deberían hacerlo.

Mencionó que algunos profesionales que atienden casos sospechosos en sus consultorios mandan a los pacientes al Hospital del Milagro o al Hospital Público Materno Infantil. "Son médicos que trabajan en la parte pública y en la parte privada y, cuando ven un paciente en la parte privada, saben que tienen que notificar y lo hacen a los hospitales cabecera, pero no es la generalidad en la provincia", evaluó.

Cómo prevenir

Las campañas de prevención del dengue se centran en el mosquito transmisor. "Si no tenemos mosquito, no tenemos dengue", aseguró la funcionaria. Rangeón pidió mantener los patios limpios y ordenados, controlando en forma permanente que no se acumule agua, ya que los huevos crecen en el medio húmedo.

Las botellas deben ir bajo techo u ordenadas en forma horizontal. No debe haber cubiertas al aire libre que puedan contener agua de lluvia ni de riego. "Que no haya ni una tapita en el patio, porque una tapita o una bolsa de plástico arrugada con agua va a servir de criadero potencial para los mosquitos", explicó.

Las canaletas deben estar limpias para que los mosquitos no dejen huevos cuando se tapan y acumulan agua.

Es importante cepillar bien los recipientes que están a la intemperie. Los huevos, que estuvieron en contacto con agua las primeras 24 a 48 horas y quedaron adheridos a la superficie, eclosionan al año siguiente, cuando se dan las condiciones adecuadas de temperatura y humedad.

Cuando sea posible, es mejor colocar telas mosquiteras en las aberturas de puertas y ventanas para evitar que ingresen mosquitos.

Ante la reaparición del virus zika unos años atrás, las embarazadas deben usar repelente para evitar malformaciones en los fetos. Como este virus se transmite por vía sexual, hay que usar profiláctico durante las relaciones sexuales.

Ante los primeros síntomas de fiebre, dolor de cabeza o dolor articular, Rangeón recomendó hacer una consulta médica precoz y evitar la automedicación. Si la persona viajó por trabajo o por turismo, debe contárselo al médico.

"Si tuvo antecedentes de viaje, es muy importante porque, hasta hoy (por ayer), los casos confirmados son los que han estado de vacaciones o por trabajo en países o provincias donde hay circulación", manifestó la médica.

Para bajar la fiebre, hay que evitar cualquier remedio que contenga aspirina: es mejor darse un baño tibio. "En todas las virosis está contraindicado el uso de aspirina", aseguró.