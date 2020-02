Nahir Delgado, salteña que se destaca en el futsal

Desde muy niña, Nahir Araceli Delgado Miranda comenzó a jugar al fútbol en Salta capital. Con sus dotes de una jugadora de nivel y con mucho empeño recorrió varios lugares, de tal forma que si bien incursionó para formar parte de planteles en el fútbol 11, resulta que ahora fue preseleccionada para formar parte de un juvenil femenino de futsal de Argentina que competirá representando al país en los Juegos Juveniles Dakar 2022.

Con tan solo 14 años, Nahir Araceli Delgado Miranda, en su visita a El Tribuno, contó: “Me sentí muy emocionada al recibir la noticia por la convocatoria porque nunca pensé que iba a llegar tan lejos”. Luego, Araceli amplió conceptos sobre sus inicios: “Empecé jugando desde los 6 años, con mi hermano que me llevó a un escuelita de fútbol en el barrio La Loma. Eramos dos chicas nada más. Después junto a mi hermano nos fuimos al barrio Bicentenario, donde era la única chica. Comencé jugando al fútbol 5 y quise probar algo más y me fui a Central Norte. Y desde este club me convocaron para ver si quedaba seleccionada en fútbol 11 para la Selección argentina y no quedé. Y seguí en futsal porque fue lo que más me gustó”.

Para que la conozcan en Buenos Aires, Araceli contó: “Con mi equipo empezamos a jugar y a ganar todos los partidos. Daniel Yonar es quien nos ayudaba también como entrenador y nos publicaba en Facebook sobre nuestras actuaciones y es por donde nos ve la gente de Buenos Aires y desde donde llegó un señor que nosotras le decimos Lalo y nos entregó premios a tres chicas”. Daniel Yonar es el director deportivo de la Liga Salteña de Futsal en Salta, entidad de la que Teresa Subelza es la presidenta. Yonar fue quien descubrió a Araceli Delgado Miranda. “Mi amigas me llevaron al playón cuando Yonar comenzó con la escuelita de fútbol de la Liga. Y me quedé porque me sentí muy atraída con esta disciplina”.

Yonar coordina el trabajo de las jugadoras salteñas para el viaje a Buenos Aires y, sobre la convocatoria de Araceli Delgado Miranda, explicó. “Será en Ezeiza para un campus. En un primer turno tienen que presentarse las jugadoras de Capital Federal y el Gran Buenos Aires y que pertenecen a los clubes directamente afiliados a la AFA. Después sigue otro grupo del interior. De ahí va a salir el equipo para ir a competir en los próximos Juegos Olímpicos de la Juventud. De acuerdo a la categoría, se programó dos años de trabajo. Y el objetivo final es Dakar 2022. Y el nuestro se compenetra en la competencia local, todos los sábados”.

Sobre el viaje a Buenos Aires de la jugadora salteña, Yonar anunció: “Ella estaría viajando para al segundo campus que será en abril, el primer campus es en febrero, de ahí van a sacar las 12 mejores y quienes entrenarán para participar de los Juegos Olímpicos de la Juvetud”.

