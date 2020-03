Deuda, inflación, política productiva y el campo, ejes económicos del discurso de Fernández

El presidente Alberto Fernández dedicó hoy buena parte de su discurso en el Congreso nacional al tema económico, en el cual reseñó el escenario recibido, lo realizado en los primeros meses de gobierno para la normalización de esa situación y los compromisos en control de la inflación, la reestructurción de la deuda, la política productiva, el impulso al sector de hidrocarburos y minería y al desarrollo agropecuario.



Los siguientes son algunos de los principales puntos que el presidente Fernández planteó ante la Asamblea Legislativa en los que advirtió que hay "un claro rumbo económico en el Nuevo Contrato de Ciudadanía Social".



ESCENARIO: "Es imperioso recordar que soportamos un nivel récord de inflación del 53,8% durante 2019, debemos enfrentar una deuda pública récord en monto y concentración temporal de vencimientos. Sólo en 2020 los vencimientos de capital representan el equivalente a 48.968 millones de dólares, a ello deberíamos adicionar 14.838 millones de dólares en conceptos de intereses".



"La desocupación trepó al 9,7% destruyendo más de 240.000 empleos privados en entre 2015 y 2019 y la industria instalada tiene una capacidad ociosa que rosa el 40%. Llevamos 19 meses consecutivos de caída de la actividad industrial. Nuestro país hace 2 años que está sumido en una recesión profunda".



RUMBO ECONÓMICO: "Estamos dejando atrás una política económica centrada en la especulación para volver a poner el foco en el trabajo y la producción, esta definición obliga a tomar una enérgica decisión en las prioridades con un programa integral y sustentable, con objetivos fiscales y de política monetaria que buscamos alcanzar a partir de la renegociación de la deuda externa".



INFLACIÓN: "Este Gobierno nacional, se va a poner al frente de la batalla contra la inflación usando todas las herramientas legales con las que cuenta. No es posible que con la moneda estabilizada y las tarifas congeladas al igual que los combustibles, el precio de los alimentos siga creciendo. (...) Vamos a exigirles total responsabilidad a los formadores de precios. Argentina no resiste más el abuso de quienes “preservan” su rentabilidad a costa de consumidores condenados a pagar sus “excesos preventivos”.



DEUDA: "El Banco Central de la República Argentina se encuentra analizando de modo pormenorizado la manera en que nuestro país recibió divisas en concepto de prestamos y el destino que los mismos merecieron. (...) "Nunca más a la puerta giratoria de dólares que ingresan por el endeudamiento y se fugan dejando tierra arrasada a su paso".



"Queremos superar para siempre los ciclos de sobreendeudamiento, debemos tomar compromisos que sí se puedan cumplir. (...) Esa premisa será la base de la oferta que le haremos a los acreedores en las próximas semanas".



PRODUCCIÓN: "Tenemos que salir del extractivismo y generar una industrialización de base nacional, PyME y tecnológica, que permita desarrollar una cadena de proveedores en torno a los recursos naturales y otras actividades. Tenemos que insertar a la Argentina en la agenda 4.0, en donde el mundo avanza a una velocidad enorme".



HIDROCARBUROS: "Enviaré a este Congreso un proyecto de Ley para el desarrollo del sector hidrocarburífero y minero que promueva y estimule la inversión nacional e internacional en el sector y facilite el desarrollo de la cadena de valor industrial, tecnológica y de servicios que nos permita crear cientos de miles de empleos directos e indirectos en los próximos años".



MINERÍA: "Tenemos grandes posibilidades pendientes, con pleno respeto a estándares ambientales y participación social. En particular, la minería metalífera y la del litio se presentan como grandes oportunidades para aumentar las exportaciones argentinas".



INDUSTRIA: "Hemos comenzado a trabajar en proyectos estratégicos de movilidad sustentable y el fortalecimiento del programa de Parques Industriales. Vamos a desarrollar planes estratégicos en ramas industriales con participación de académicos, trabajadores y empresarios, para poner en marcha de modo concertado el futuro de la producción".



CAMPO: "Queriendo preservar el mejor desarrollo del campo, hemos hecho una propuesta generosa en materia de derechos a las exportaciones en la que solo se incrementa uno de un total de 25 cultivos que hoy están afectados por esos derechos. (...) Ello resulta absolutamente favorable para muchos cultivos pero particularmente para el desarrollo de las economías regionales".



INTEGRACIÓN: "En materia de Mercosur, nuestra vocación es fortalecer una integración regional y global que a su vez sea una integración social, productiva y democrática de nuestros países. (...) En el plano de la inserción global vamos a avanzar con una agenda sin exclusiones en la que avancemos en esquemas de asociación con países desarrollados, con países emergentes y con países en desarrollo.