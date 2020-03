Sigue el corte del puente internacional en reclamo de control

Pobladores de las localidades de Salvador Mazza y San José de Pocitos permanecían hasta el cierre de esta edición apostados en el puente internacional que une Argentina y Bolivia en reclamo por la falta de implementación de los protocolos por la pandemia de coronavirus. Salvo el intendente de la localidad, Rubén Méndez, que convocó a una mesa multisectorial dada la gran preocupación de la población de frontera, ningún responsable de algún organismo nacional se refirió concretamente a la frontera norte.

La confirmación de un tercer caso de coronavirus en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra no hizo más que generar la alarma generalizada en la localidad norteña, por lo que los manifestantes cerraron el paso a todo tipo de vehículos.

Discusión

Raúl Zigarán, dirigente social de esa localidad, precisó que la noche del miércoles "tuvimos discusiones con los que vienen en las empresas de colectivos bolivianas que provienen de Santa Cruz de la Sierra porque les dijimos que no íbamos a permitir el paso hasta que no se tomen las medidas para la protección de toda la población. Pero como ellos no quieren perder su negocio le siguen vendiendo pasaje a la gente y la hacen pasar caminando. Hay tres casos confirmados en Bolivia y la gente ingresa a la Argentina como si nada, sin que haya un solo control médico, ni se le pregunta a la gente de dónde proviene".

El tercer caso confirmado en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, es un joven de 26 años que había llegado desde Miami, Estados Unidos.

"Acá -expresó el dirigente- pasa gente que llegó al aeropuerto internacional de Santa Cruz de la Sierra y sigue viaje hacia otros lugares de la Argentina. Por favor, les pedimos a las autoridades que pongan en práctica el protocolo para coronavirus porque no vamos a levantar el corte así sean miles los camiones y colectivos".

Planteo

El dirigente explicó que "el primer día del corte (van por la tercera jornada) vinieron a traernos una carpeta que dice protocolo de coronavirus".

"Parece que piensan que somos nosotros los que tenemos que controlar, es una cosa increíble lo que está pasando en esta frontera que es un puerto seco y forma parte del corredor bioceánico. Los ómnibus no ingresan pero los choferes hacen descender a la gente que viaja y que pase caminando. Hay un descontrol total", graficó el dirigente social.

El tercer caso confirmado en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, es un joven de 26 años que había llegado desde Miami previo a estar en España, informó la prensa del vecino país.

Anoche el presidente Alberto Fernández tampoco se refirió a controles en la frontera norte.