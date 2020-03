AFA confirma que el fútbol continuará a puertas cerradas

La Asociación del Fútbol Argentino comandada por Claudio Tapia decidió "suspender todas las categorías de fútbol infantil y juvenil hasta el 31 de marzo", pero afirmó que "el resto de las categorías continuarán disputándose sin público".

A través de un comunicado que difundió esta noche indicó:

"En concordancia con las medidas dispuestas por el Gobierno Nacional, la Asociación del Fútbol Argentino, a través de su Presidente Claudio Tapia y todo el Comité Ejecutivo, han dispuesto suspender todas las categorías de fútbol infantil y juvenil hasta el 31 de marzo".

"En tanto, el resto de las categorías continuarán disputándose, sin público, tal lo informado días atrás y en sintonía con las medidas dispuestas por los organismos de salud nacional y según lo expuesto hoy por el Poder Ejecutivo Nacional", culminó el escrito.

“El fútbol se juega a puertas cerradas, no habría inconvenientes. Me encantaría que en este tiempo le den a los argentinos la posibilidad de verlo no por sistema codificado, sino por TV abierta. Ya que nos vamos a quedar en casa, para nosotros es un divertimento ver los partidos de fútbol”, sugirió el presidente Alberto Fernández antes del comunicado de la AFA.