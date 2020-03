Salta también decidió parar la pelota

Salta también quedó en sintonía con el mundo. Ayer, el Gobierno de la provincia, decidió suspender todas las actividades deportivas en territorios salteño hasta el próximo 31 de marzo.

De esta manera, y con la firma del ministro Mario Peña, el Ministerio de Turismo y Deportes decidió dar un paso adelante para enfrentar y prevenir la pandemia del coronavirus, que afecta a todo el planeta.

El Tribuno consultó a los principales referentes el fútbol salteño para conocer la postura frente a la resolución gubernamental.

En ese sentido, el presidente de Central Norte, Héctor De Francesco, aseguró que “se está analizando jugar fuera de la provincia, primero porque debemos responder a Chaco For Ever (próximo rival del Federal A) y después porque el parate tendría que ser total en el país para no dar ventajas deporti vas”.

De todos modos insistió en que “si es conveniente o no parar lo determina los organismos a que Central está sometido, o AFA o el Gobierno nacional. No podemos tomar una postura diferente o contraria. Lo mismo pasa con el Gobierno provincial”.

Con respecto a la recaudación, el presidente azabache destacó que “económicamente podemos solventarlos porque Central está bien, pero a la larga afectaría en la ecuación económica”, aunque aclaró que “parar más de 15 días nos afectaría, porque la recaudación es una parte importante del presupuesto”.

Por el lado de Juventud Antoniana, el presidente Gustavo Klix y el resto de la mesa directiva analizaban anoche, los pasos a seguir. “Tenemos más o menos una certeza y la idea es seguir enfocados. Hay que ver también cómo vamos a resolver con el resto de las disciplinas que se practican en el club y con las inferiores. Lo más probable es que se pare”, declaro el directivo del club santo.

Con respecto al plantel que compite en el torneo Regional Federal Amateur, dejó en claro: “Estamos priorizando las salud de las personas, pero a su vez no nos podemos dar el lujo de que los jugadores dejen de entrenar por 15 días, lo que trastocaría los planes del ascenso de categoría”.

Klix, reconoció que la dirigencia tiene que seguir generando recursos. “Hay que cumplir con el pago de haberes a los jugadores. Justo cuando empezamos a sacar la cabeza del agua viene otro garrotazo. Pero tenemos el acompañamiento de toda la directiva que ayudan y colaboran. Para darle un tinte de seriedad a la gestión”, manifestó Gustavo Klix.