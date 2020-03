Recomiendan a las universidades adecuar el desarrollo de la actividad presencial

Por medio de la resolución 104, firmada por el ministro Nicolás Trotta y publicada hoy en el Boletín Oficial, se indica que "en todos los casos deberán adoptarse las medidas necesarias procurando garantizar el desarrollo del calendario académico, los contenidos mínimos de las asignaturas y su calidad".

"Esto podrá contemplar -señala la medida- la implementación transitoria de modalidades de enseñanza a través de los campus virtuales, medios de comunicación o cualquier otro entorno digital de que dispongan; la reprogramación del calendario académico; la disminución de grupos o clases de modo de ocupar no más del 50% de la capacidad de las aulas; entre otras alternativas que las autoridades competentes dispongan".

Asimismo, la resolución expresa que "a tal efecto tendrán en cuenta la cantidad de estudiantes por carrera o curso, infraestructura edilicia disponible, tipo de actividad académica y modalidad".

También recomienda que no se afecten las "restantes actividades de las instituciones, ni la asistencia del personal docente, no docente y becarias y becarios a sus lugares de trabajo, en tanto no se hallen comprendidos en los casos previstos en el artículo 7° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/2020 o sean personas comprendidas en los grupos de riesgo".