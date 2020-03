Deportivo El Galpón, con diferentes sensaciones 

Deportivo El Galpón arrancó con el pie derecho la segunda fase del torneo Regional Federal Amateur, con el triunfo por 4 a 2, de visitante, frente a Deportivo Michel, en cancha de la Liga Metanense. Pero, justo, cuando el DT Marcelo Rubino reconoció el buen presente que atraviesa el rojo, se produjo la suspensión del fútbol. “Hay que tomar conciencia de lo que está pasando. Por la gravedad del caso como la pandemia del coronavirus hubo que acordar una decisión coherente de no entrenar en forma grupal. Todo El Galpón quedó sitiado y decidimos entregar una planificación de entrenamiento a cada jugador para que no se pierda la condición física, acorde al trabajo que venimos realizando. Justo nos agarró en un buen momento y no somos ajenos a un tema tan delicado como la salud ”, declaró Marcelo Rubino

El entrenador de El Galpón consideró que “empezar ganando esta fase fue un aliciente muy importante, más ante un rival difícil y complicado. Claro que uno cumple un rol como cabeza de grupo y le cabe una responsabilidad enorme, que si no se obra de esta manera puede causar mucho perjuicio. Los jugadores se tienen que cuidar. Hay que cuidar a la familia. Cuidar a la gente de Metán. A uno no le quita la obsesión de conseguir el ascenso y para ello estamos trabajando”.

Marcelo Rubino, analizó a rivales como Atlético Concepción y Sportivo Guzmán, ambos de Tucumán. “Los conozco bien y estamos a la altura”.