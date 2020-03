Quedate en casa. Telecom ofrece beneficios para sus clientes

Para seguir acompañando a sus clientes y a las familias, Telecom anuncia beneficios para que puedan seguir comunicados y conectados, accediendo a información valiosa, y contenidos educativos y de entretenimiento, a través de los servicios de Personal y Cablevisión Flow, durante el aislamiento contra el coronavirus.

Beneficios Clientes Personal

+ Gigas disponibles

Para todos los clientes con Abono y/o Factura, individuos y empresas, brindamos, de manera gratuita 1 GB adicional por un mes para que puedan seguir conectados desde su celular.

+ Crédito prepago

Asimismo, para el momento que lo necesiten, los clientes pueden acceder a un crédito de $100 mediante el servicio de Recarga SOS.

Beneficios en canje de puntos para Socios Club Personal

Los socios de Club Personal con líneas Prepagas o Abono fijo tendrán beneficios exclusivos en canje de puntos por crédito de $200. Y los socios con líneas con factura tendrán beneficios en el reseteo de cuota de internet.

Para los clientes en el exterior

Para los clientes con abono y/o factura, Individuos y Empresas, que se encuentren en las zonas más afectadas (USA, Europa, Israel, Emiratos Árabes, Japón, Singapur, China, Hong Kong, Taiwán y Malasia) dispondrán de manera gratuita 1GB para que puedan mantenerse comunicados.

WhatsApp ilimitado

Además, todos los clientes con planes Abono y/o Factura, en Argentina o en el exterior, ya cuentan con Whatsapp ilimitado. Y los clientes Prepagos pueden acceder al mismo beneficio por 30 días en función de sus recargas.

Contenido de Educ.Ar y otros sitios .gov y Gob.ar sin consumir datos desde el celular

Los contenidos educativos y herramientas didácticas del programa Seguimos Educando destinado a brindar contenidos para nivel inicial, primario y secundario, no consumirán datos del celular.

+ Contenido recreativo, juegos

Para los más chicos, también en los momentos de esparcimiento, la suscripción de Personal Juegos estará bonificada hasta fin de mes y podrán acceder a todos los juegos que quieran entre un catálogo de más de 600 juegos móviles.

Beneficios para clientes de Cablevisión Flow

Apertura del pack Fox Premium

Los clientes de Cablevisión Digital, HD y Flow podrán acceder a las 7 señales de TV de FOX y todos los contenidos a demanda hasta el 1 de abril. De esta manera, podrán contar con más de 1.900 horas adicionales de contenido y con más de 60 series (Homeland, The Walking Dead, This is Us, Britannia, entre otros) que podrán disfrutar desde cualquier dispositivo (Celular, Tablet, Computadora o Smart TV).

Contenido educativo y recreativo para los más chicos y series para toda la familia

Disponibilizamos un amplio catálogo de contenido para todos los clientes de Cablevisión HD y Flow:

+1.200 horas de contenido para los más chicos (como Disney, Nick, Cartoon, Discovery Kids, entre otros )

+110 horas de programas y documentales educativos.

+250 series completas para maratonear en las casas.

Flow App para todos los clientes de Cablevisión

Además, en los próximos días, todos los clientes de Cablevisión podrán acceder a Flow de manera gratuita, descargándose la app en cualquier dispositivo (celular, tablet, computadora o smart TV) y disfrutar no sólo los canales en vivo, sino también de 13.000 horas de contenido a demanda (las mejores series, películas, documentales, recitales, torneos de Esports, entre otros) y la posibilidad de alquilar estrenos de manera muy simple.

Gestión on line: #noscuidamosentretodos

Los clientes que pueden seguir todas las gestiones para sus servicios de Personal, Fibertel, Cablevisión Flow y Telecom Fibercorp, a través de los canales electrónicos, aplicaciones móviles y línea telefónica.

-Los clientes Individuos podrán acceder al beneficio a través de la APP mi Personal a partir del 21 de marzo de 2020.

-Beneficio disponible desde el 20 de marzo de 2020

-Beneficio disponible a partir del 21 de marzo de manera automática.

-Sólo disponible para sistema operativo Android.