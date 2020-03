Por ahora el COI mantiene los Juegos de Tokio

El presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, señaló ayer que sería “prematuro” en este momento posponer los Juegos de Tokio (24 de julio al 9 de agosto) aunque admitió que el COI está “considerando diferentes escenarios” frente al impacto global de la pandemia del COVID-19.

“Para nosotros (un aplazamiento) no sería responsable hoy y sería prematuro entrar en especulaciones y tomar una decisión cuando no tenemos ninguna recomendación de nuestro grupo de trabajo”, dijo Bach en una entrevista con el The New York Times (NYT), en la que se mostró contrario a una cancelación del evento.

“Por supuesto, estamos considerando diferentes escenarios, pero somos contrarios a muchas otras organizaciones deportivas o ligas profesionales en el sentido de que estamos a cuatro meses y medio de los Juegos. Ellos aún más optimistas que nosotros, porque la mayoría de ellos han pospuesto sus eventos hasta abril o finales de mayo. Estamos hablando de finales de julio”, explicó.

De igual forma, el alemán afirmó que esta crisis es “tan única y tan difícil de superar por la incertidumbre” que “no sería responsable de ninguna manera establecer una fecha o tomar una decisión en este momento, que se basaría en la especulación sobre los desarrollos futuros”.

“Sería prematuro comenzar a especular ya que no tenemos ninguna recomendación del grupo de trabajo”, opinó, el mismo día que la llama olímpica desembarcó en Japón.

A pesar de tener la esperanza de comenzar los Juegos a tiempo, Bach también dijo que las políticas de gestión de riesgos y los seguros del COI “harán posible que continuemos con nuestras operaciones y organizar futuros Juegos Olímpicos”.

El COI mantiene su compromiso de celebrar los Juegos pese a que prácticamente todo el deporte mundial está paralizado por la propagación del coronavirus, aunque ha recalcado que actuará en función de su propio grupo de trabajo y de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.