Polémico traslado de turistas de Iruya a Humahuaca

Horas antes de que se declarara la cuarentena total en todo el país por el coronavirus, un contingente de 26 turistas de Buenos Aires quiso ingresar a Iruya y el paso al pueblo les fue negado por una disposición municipal que rige desde la semana pasada, reforzada ahora por la cuarentena decretada por la Presidencia de la Nación.

De acuerdo a lo informado por el intendente de Iruya, Eugenio Herrera, los turistas fueron acercados por personal municipal hasta Humahuaca, en un camión a falta de colectivo, lo que causó revuelo en la localidad jujeña que los recibió, no sin salir a despotricar en contra del vecino intendente salteño.

“Los abandonaron en Humahuaca como ganado” dijo la intendenta de esa ciudad jujeña, Karina Paniagua, quien acusó a las autoridades de Iruya por trasladar a las personas cuando “sabían que Humahuaca no permite el ingreso de turistas”.

Sin embargo, otras fuentes señalaron una versión distinta a la de la intendenta humahuaqueña: que el colectivo de línea que debía recoger a los turistas no concurrió y ante esta situación, el municipio salteño accedió a trasladarlos hasta la ciudad de Humahuaca, debiendo recorrer cerca de 70 kilómetros hasta conectar con la ruta nacional 9.

Posteriormente los turistas, todos de origen nacional, siguieron viaje por sus propios medios hacia sus lugares de residencia.

En Humahuaca, al igual que en otros municipios de la quebrada, se tomó la determinación de no permitir el ingreso de turista nacionales y extranjeros, tampoco de personas que no tengan residencia en el pueblo, adhiriendo a las disposiciones del gobierno de cerrar las fronteras por la emergencia sanitaria frente al coronavirus.

El intendente de Iruya, Eugenio Herrera, hizo un descargo público en su defensa, muy movilizado por las versiones no ceñidas a la verdad que se viralizaron en su contra: “Cancelamos temporalmente el ingreso de turistas a nuestra localidad por una disposición municipal, en consonancia con las medidas de precaución y prevención que se tomaron a nivel provincial y nacional”.

De lo que pasó con los turistas, dijo: “Sustentados en la solidaridad, accedimos al pedido de personas que venían desde Buenos Aires a trasladarlos a la provincia de Jujuy”. Con respecto a los dichos de Paniagua, expresó: “Proclamamos el diálogo abierto y sobre todo respetuoso con otros municipios, a fin de hacer frente a la propagación del virus COVID19, reiterando nuestro compromiso de velar por la salud y la seguridad de todos”. Herrera agradeció a los “ciudadanos que no se hicieron eco las falsas noticias y evitaron difundirlas en estos momentos en que debemos aunar voluntades para luchar contra un enemigo invisible y poderoso como es el coronavirus. Todas las acciones de los funcionarios públicos obran en este sentido”.

Todo está controlado

La intendenta de Humahuaca, Karina Paniagua contó que “dejaron a la deriva a 26 turistas como ganado y se fueron” por lo que denunció la situación a las autoridades del Comité Operativo de Emergencia por el coronavirus y al propio gobernador Gerardo Morales. “Más allá de este hecho que se presentó, la situación en cuanto a las medidas para el turismo está controlada; la gente de acá está tomando conciencia de la prevención”, afirmó.