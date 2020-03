Cosas a tener en cuenta para evitar que el virus circule

El jefe del Departamento Técnico Científico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), Pedro Villagrán, brindó recomendaciones en torno a la pandemia.

El COVID-19 constituye un desafío infeccioso, por lo que las medidas a tomar, aunque parezcan extremas, son correctas. El objetivo es reducir la circulación del virus, para disminuir la velocidad de la transmisión y, por lo tanto, la cantidad de infectados.

Los virus son muy pequeños, pero el COVID-19 es "gordo" y "pesado". Cuando una persona estornuda o tose, expulsa gotitas de saliva que se desplazan por el aire, pero no llegan muy lejos: a lo sumo, a un metro o un metro y medio. Por eso, hay que cumplir una distancia social de dos metros entre personas: de esta manera, no hace falta barbijo, pues el virus no puede llegar por vía aérea, por su peso.

Al ser un virus "pesado", tiene más resistencia para permanecer fuera de la persona infectada y queda disponible en superficies por un tiempo más largo, que dependerá de la temperatura, humedad y ventilación, entre otras variables.

Se debe suponer la presencia de virus en superficies, en especial, en lugares de circulación o con sospecha de su existencia. Una persona infectada, que estornuda o tose sobre su mano y luego toca una superficie -escritorio, picaporte o pasamanos-, deja virus, que podría estar vivo. Por ello, es importante no llevarse las manos a la boca, nariz y ojos, sin antes lavarlas con agua y jabón blanco neutro.

El virus corona está cubierto por algo similar a "espinas", que son como las llaves que usa para adherirse a las mucosas de la boca, ojos y nariz. Como esas "espinas" se disuelven en jabón, es fundamental lavarse bien las manos para que el virus se muera. El alcohol en gel para manos es una forma de higienizarse cuando no se dispone de agua y jabón.

Para desinfectar pisos y superficies de contacto -mesas de trabajo, escritorios, picaportes o pasamanos-, se puede disolver una cucharada sopera de lavandina por cada litro de agua. Esta solución se puede aplicar con trapo o con un rociador.

Los guantes de látex o de nitrilo constituyen una barrera para evitar el contacto directo con la infección y se usan cuando hay circulación o sospecha de virus. En los servicios de salud es indispensable.

En principio, si se extreman las medidas de distancia social, lavado de manos y desinfección de superficies, el uso de guantes quedará limitado a casos de contacto absolutamente necesario o para la limpieza de las instalaciones. En este caso, es aconsejable utilizar guantes de goma de mayor gramaje, co mo los de cocina.

Provincia procesa 1.000 litros de alcohol

Fue donado por una empresa y servirá para elaborar alcohol en gel.

Con el objetivo de aprovisionar de alcohol a hospitales y centros de salud de la Provincia y en el marco de la Emergencia Sanitaria, el Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable articuló con el Ministerio de Salud Pública la recepción de 1000 litros de alcohol anhidro donados por la empresa Seaboard.

Funcionarios del Ministerio de Salud y del Ministerio de Producción gestionaron con la empresa esta donación. A partir de ahí, el procesamiento del compuesto se realizará en el Programa Laboratorio de Producción de la cartera sanitaria, que preparará la solución hidro alcohólica y aprovisionará a los hospitales y centros asistenciales. “De forma permanente elaboramos un solución alcoholica para la higiene humana”, explicó Antonio de los Ríos.