Gustavo Sáenz le pidió al presidente, Alberto Fernández, la presencia del Ejército en las calles

El gobernador Gustavo Sáenz se dirigió hoy a través de un mensaje a todo el pueblo de Salta y al presidente Alberto Férnandez a quien le pidió la presencia del Ejército en las calles para sumar más recursos humanos frente a la pandemia de coronavirus. "Señor presidente el otro día vi con gran firmeza establecer la cuarentena pensando en la gente. Sin pensar en la economía que se vería debilitada. Quiero pedirle, señor presidente la presencia del Ejército en las calles", expresó el gobernador.

“Le aseguro que me acompañaron desde el primer día de gestión en el norte de la provincia donde no tuvimos ni un solo día de descanso. Dieron muestra de solidaridad de humanidad y de compromiso", manifestó en referencia a la emergencia sociosanitaria en el norte de la provincia y continuó: "Aquí la lucha es contra un enemigo que quiere llevarnos puestos a todos".

Sáenz remarcó que estuvo visitando Salvador Mazza y observó que Gendarmería no tiene los recursos humanos necesarios para controlar la frontera.

También agradeció el compromiso de las fuerzas de seguridad y agradeció a los salteños que cumplen con la cuarentena a la vez que criticó a los “imbéciles” que no lo hacen.

"Hay muchos que no tomaron conciencia y que siguen en las calles y si vos te movés se mueve el virus y lo llevás a tu casa. Muchos no podemos quedarnos en casa porque tenemos la obligación de trabajar para garantizar la salud de ustedes mientras vos irresponsable, inconsciente, imbécil, seguís en las calles, hay otros que trabajan para que vos no te enfermes”.

"Hoy en salta tenemos 600 irresponsables e imbéciles y 24 enfermos de los cuales 1 es positivo y solo 8 sospechosos. Vale aclarar que de los 8 sospechosos, 5 se encuentran en ésta ciudad y el resto en el interior, alojándose uno por cada localidad: Orán, Tartagal y Metán.

El gobernador dijo también que Salta ya tiene la vacuna antigripal. “Contamos con la vacuna para mayores de 65 años, hipertensivos, diabéticos, inmunodeprimidos y personal de salud y aclaró que a partir del miércoles estará disponible en centros de salud.

Ampliaremos.