Mariana Genesio Peña pasa su cuarentena total con guantes, barbijo y desnuda

La cuarentena por el coronavirus saca a relucir la imaginación de todos para tratar de pasar lo mejor posible estos días de resguardo en el hogar. Así es como Mariana Genesio Peña decidió sacarse varias fotos con barbijo y guantes, pero sin ropa, y subirlas a sus redes sociales para compartir su aislamiento con sus seguidores.

“Hace días que no me arreglo, no me peino, no nada. Mi cuerpo es el planeta Tierra. Mi ropa es la humanidad. De esta salimos juntos”, señaló la actriz en su cuenta de Instagram, donde posteó fotos desnuda en el balcón de su hogar.

Sin nada que la cubra, Mariana solo se puso unos guantes negros y un barbijo blanco, dando pelea a la cuarentena obligatoria que se cumple en la Argentina desde el viernes 20 de marzo. Sobre las imágenes, y a modo de tapar sus partes íntimas, Mariana aprovechó para usar las frases y los hashtags más utilizados en estos días: “Yo me quedo en casa”, “en casa” y “Nudity”, tal vez haciendo un juego de palabras con Nudity, el apodo de su amiga Calu Rivero.

El 2019 fue uno de los mejores años profesionales para Mariana, cuando se desempeñó como una de las protagonistas de Pequeña Victoria, acompañada por Inés Estévez, Julieta Díaz, Natalie Pérez, Facundo Arana y Luciano Castro, entre otros. Sin embargo, la actriz se separó poco tiempo después de terminada la serie, luego de estar en pareja con el guionista y ganador de un Premio Oscar Nicolás Giacobone por más de 10 años, con quien se casó en 2015.

“Estamos transitando un momento especial. Es una persona que siempre va a ser el gran amor de mi vida, pero bueno, en este momento estamos viendo para dónde van nuestras vidas”, había confesado Mariana apenas se separó de Nicolás.

Mariana ya había saltado a la fama mediante su participación en El Marginal 2. En la serie, su personaje formaba parte del pabellón trans en, el cual se brindaba el servicio de peluquería en el penal San Onofre.