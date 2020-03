Gatti: “Es un alivio que el torneo termine en la cancha”    

Salta Basket recibió una buena noticia entre tantas pálidas que genera el coronavirus. La Liga Argentina de Básquet (y la Liga Nacional) continuará su curso y tendrá un final como corresponde una vez que la pandemia esté superada.

El anuncio vino por parte de Gerardo Montenegro, el presidente de la AdC (Asociación de Clubes), que organiza las dos principales competencias del baloncesto en el país. “Tenemos un gran compromiso con los jugadores y los sponsors, por eso vamos a terminar la Liga Nacional y la Liga Argentina una vez que pase el tema del coronavirus”, afirmó.

“Es un alivio porque el torneo va a terminar en la cancha”, expresó por su parte el entrenador de los infernales Esteban Gatti, en diálogo con El Tribuno. “Que hayan suspendidos los Juegos (Olímpicos) nos da tiempo para terminar el torneo”, agregó.



Gatti recordó que el parate deportivo y la cuarentena social decretada por las autoridades le cayó a Salta Basket cuando estaba de racha. “Nos agarró en un momento deportivo muy bueno, quizá por puntos podríamos estar hoy entre los cuatro primeros”, analizó.

Precisamente la suspensión de la Liga Argentina le llegó a Salta Basket luego de seis victorias consecutivas, la última, en San Francisco, Córdoba, donde venció a San Isidro por 77 a 73. Pero la muy buena se extiende al tomar en cuenta que de los últimos 9 partidos, ganó 8 y perdió 1 solo. Estos brillantes números catapultaron a Salta Basket hasta el sexto lugar de las posiciones y desde allí reanudará el campeonato, con siete partidos más por delante. El conjunto salteño reúne 38,5 unidades, con 18 partidos disputados, mientras que el líder, Oberá de Misiones, tiene 43 con un juego más.



Gatti no quiso ver más allá, ya que por ahora no se sabe cuándo se reanudará la Liga Argentina, más allá del anuncio del presidente de la AdC.

Luego el entrenador contó que plantel infernal cuenta con un plan de trabajo domiciliario ideado por el preparador físico Rafael Padilla. “El profe diariamente le envía a los jugadores una rutina. Si realmente no cumplen nos daremos cuenta cuando volvamos a entrenar. Esto sucede en los recesos de Navidad y Año Nuevo”, dijo. De todos modos los equipos de la Liga Argentina tendrán unos 10 o 15 días de preparación antes de volver a la competencia.

Por último, desde Bragado (provincia de Buenos Aires), Gatti también envió un mensaje de concientización: “Hay que cuidarse, no es nada malo estar adentro de casa, se puede hacer muchas cosas, la pandemia declarada es muy grave. Y a los chicos que juegan al básquet les digo que sigan entrenando por internet, hay muchos videos”.